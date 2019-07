Easy4.0: nuovi modi di vivere la casa

Nuovi modi di vivere la casa

Oggigiorno, la difficoltà nel gestire le faccende domestiche nella maniera migliore è un problema organizzativo che tocca molte persone. La fitta agenda che caratterizza le giornate di gran parte della popolazione spesso obbliga a dedicare il weekend e il tempo libero ad incombenze di ordine pratico. A questi cambiamenti si sovrappone il nuovo ruolo della casa nelle vite degli italiani, difatti, secondo i risultati dell’osservatorio “casaDoxa”, l’ambiente domestico non è più solo un tetto o un rifugio dove coltivare affetti e sentirsi riparati dal mondo esterno, ma un vero e proprio spazio polifunzionale.

I diversi ritmi del lavoro, il crescere di nuove professioni e le più recenti modalità di svolgimento delle incombenze lavorative sono considerati i veri responsabili di un modo diverso di vivere la casa.

La risposta ai cambiamenti: Smart home

Di fronte a questi cambiamenti, che potremmo definire anche epocali, date le loro conseguenze immediate e pervasive, il mondo delle imprese non si è mostrato inerme, ma si è attivato in modo proattivo con innovazioni nel campo della domotica. La necessità di gestire i propri spazi a seconda dei bisogni, ottimizzando tempi e risorse, rende la Smart Home un settore nel quale gli italiani hanno mostrato un elevato interesse, in particolare nelle aree di sicurezza, con la messa a punto di impianti antintrusione e/o dispositivi per monitorare allagamenti, incendi o cortocircuiti, e nell’area comfort, che include termostati/climatizzatori ed elettrodomestici orientati alla riduzione dei consumi e degli sprechi energetici. Ed è in questa seconda macro categoria che Social Thingum si è introdotta con lo sviluppo dell’applicazione Easy 4.0, progetto nato come ricerca sotto l’ala dei professori Francesco Epifania e Bruno Apolloni, con l’obiettivo di fornire miglioramenti nella gestione delle faccende domestiche per gli utenti.

Easy 4.0

Il progetto Easy 4.0 è finalizzato alla creazione e sviluppo di un’app che ottimizzi l’uso degli elettrodomestici, sia dei non connessi che dei connessi, sulla base dei profili dei singoli utenti: risparmio di costo energetico, qualità del risultato, gestione «green» ed efficienza in termini di tempo. Attraverso una forte sinergia costituita dall’utilizzo di tecniche avanzate di machine learning e intelligenza artificiale e l’integrazione di un social network direttamente interno al sistema, Easy 4.0 non solo fornirà dei suggerimenti per le operazioni, ma nel tempo si adatterà progressivamente alle preferenze, apprendendo direttamente dai feedback della comunità degli users per offrire prestazioni migliori e un comfort domestico più elevato.

In questi giorni, esattamente il 28 Giugno, Social Thingum ha lanciato un pilot dell’applicazione, con l’obiettivo di raggiungere l’opinione di 100 utenti, dopo un periodo di prova di due settimane. Tale test è volto ad una valutazione finale della customer satisfaction degli utenti, in vista dei lavori di conclusione del progetto previsti per Settembre.