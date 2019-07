Il colosso dell'energia Enel inserisce AppQuality tra i suoi asset strategici

AppQuality, azienda leader del Crowdtesting in Italia, ha conquistato la fiducia del colosso

dell’energia Enel grazie alla sua piattaforma e a un team di consolidato Quality Leader e Experience

Designers . Mettendo a disposizione l’expertise dei Quality Leader, un bacino di 15.000 tester in Italia e

200.000 nel mondo e una piattaforma innovativa, due anni fa la startup, o meglio scale up, si è

inserita nel processo di digitalizzazione della multinazionale. I risultati sono stati eccellenti : “ le attività

di crowdtesting realizzate da AppQuality hanno aiutato molti team di lavoro a migliorare l’efficienza

durante la fase di design e testing, facendoci risparmiare sforzi sia in termini di rework che di

identificazione di problematiche, che altrimenti sarebbero state difficili da identificare prima del

rilascio ”, sono le parole di Giovanni Barillà*, Head of Mobile Solutions, Productivity and Collaboration

di Enel.



Enel ha riconosciuto come attualmente gli smartphone, e quindi le app, siano al centro della customer

experience dei propri clienti. Ne deriva che testare le performance dei propri servizi sia web che

mobile sia essenziale nella strategia di Enel per assicurare che i suoi prodotti digitali siano user friendly

e esenti da difetti. La sfida quindi, è stata quella di supportare Enel nella creazione (o aggiornamento)

di app e siti con una UX memorabile mantenendo sempre il focus sull’utente finale.

AppQuality offre una suite di servizi che, attraverso una community di tester qualificati, reclutati e

certificati , consente di verificare in tempi rapidi che qualsiasi prodotto digitale arrivi nelle mani

dell’utente finale “bug-free” e dalla migliore User Experience. Grazie all’utilizzo di un modello a

commissione, ai “ fresh eyes ” dei tester, agli algoritmi di gestione e monitoraggio evoluti, si ottengono

risultati veloci, affidabili e non influenzati che permettono di raccogliere grosse quantità di dati

utilizzati per l’ ottimizzazione del prodotto digitale . Applicando un approccio allo sviluppo “shift left”

e una logica decisionale “data driven” permette di affrontare la complessità nello sviluppo di prodotti

digitali (app, siti Web ma anche Chatbot, IoT, pagine Facebook, campagne ADV) sia per indirizzare

correttamente la User Experience sia per governare la complessità tecnologica del mercato (come per

esempio testare l’elevato numero di device mobile accessibili ai consumatori).



I benefici , chiaramente, non hanno riguardato solo Enel . I professionisti di AppQuality hanno giovato

particolarmente dello stretto contatto con il team digital della multinazionale, che si è rivelato sin

dall’inizio non solo come opportunità di business ma anche come occasione per lavorare con un

gruppo di lavoro dal respiro internazionale entusiasta e innovativo. “ Enel ci ha permesso di migliorare

la qualità dei nostri servizi e attrarre nuovi investitori che hanno riconosciuto in noi del potenziale ”,

conclude Luca Manara, CEO e co-fondatore di AppQuality, dopo aver riconsegnato gli ultimi risultati a

Enel.

Nelle sue attività, AppQuality segue sia le realtà del mondo consumer sia quelle del mondo business su

molteplici verticali, dal Banking all’eCommerce, dalle assicurazioni al Retail: sta collaborando infatti

con clienti del calibro di Enel, PayPal, Sky, CheBanca!, Yoox Net-A-Porter Group, Moncler, UnipolSai,

Sisal . AppQuality ha condotto già oltre 2.400 progetti di Crowdtesting utilizzato più di 30.000 devices

nelle varie fasi di test e realizzato una piattaforma Cloud che permette esecuzioni di test anche in

poche ore. «Il modello del crowdtesting sfrutta dispositivi reali e si svincola dai “test in laboratorio” –

sostiene il CEO Luca Manara – Per questo ci focalizziamo sull’interazione strutturata tra 3 elementi

cardine: il Project Manager dedicato, la piattaforma cloud e la community di tester». La prima metà

del 2019 prospetta di chiudersi con un risultato davvero entusiasmante e i prossimi mesi saranno

dedicati, come sempre, a innovazione ed espansione.

*Da AppQuality, the crowdtesting service connecting apps with real users