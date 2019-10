Il tuo cocktail perfetto con MIXARTISTA

Innovazione, arte e tecnologia. È così che Leonardo Stamati, CEO e Co-founder di MIXARTISTA, definisce il barman robotico.

MIXARTISTA è una soluzione robotizzata progettata per preparare i migliori cocktail, sempre ed ovunque. Ogni singolo movimento è stato sviluppato per garantire il perfetto equilibrio di ogni ingrediente. Proprio per tale motivo, con MIXARTISTA, il tuo cocktail preferito avrà sempre lo stesso sapore, assicurandoti un'altra incredibile emozione.

La giovane startup italiana, con sede a Bologna, è il risultato del connubio perfetto tra robotica e design. Tutto è iniziato nel 2016, quando Leonardo Stamati e il suo socio, Dante Cruz, hanno deciso di progettare e costruire una macchina in grado di preparare cocktail a regola d’arte. Tre anni dopo, MIXARTISTA sarà lanciato ufficialmente sul mercato il prossimo 18 ottobre 2019 presso l'Host Milano.

Ma cosa c'è dietro MIXARTISTA? “Abbiamo creato un algoritmo che garantisce il rispetto delle regole della mixologia. Abbiamo dato a MIXARTISTA la velocità per essere produttiva, l'accuratezza per un dosaggio perfetto ed un cervello per supportarti durante ogni singola preparazione, anche se non hai idea di come preparare un Cuba Libre. Ogni singolo movimento è stato sviluppato per assicurare il perfetto bilanciamento di ogni ingrediente che costituisce il tuo cocktail desiderato ” afferma Leonardo.

MIXARTISTA non è interessante solo per coloro che vogliono passare la serata in compagnia di un buon cocktail. MIXARTISTA incontra esigenze di location quali hotel, bar e ristoranti in cui la spettacolarità nella preparazione dei cocktail unita ad una estetica esclusiva rappresentano fattori di attrazione ed intrattenimento per gli avventori. Il sistema tecnologicamente avanzato di mappatura dei consumi su cui si basa MIXARTISTA rappresenta inoltre per i clienti una nuova e più semplice soluzione di gestione, garantendo una consistente riduzione degli sprechi.

“Sì, dimentica le bevande versate o la perdita di ingredienti. Avrai il controllo completo della tua attività. Considera che la perdita media mensile del bar rappresenta circa il 20% delle sue vendite a causa di furti, bevande gratuite, bevande versate e altre spese. MIXARTISTA prepara le bevande senza sprecare una goccia di alcol e ti tiene sempre aggiornato sui consumi durante l’esercizio " conferma Leonardo.

“Da un prototipo stampato in 3D ad un vero capolavoro italiano. MIXARTISTA si distingue sempre. Pensiamo che anche i minimi dettagli facciano la differenza! Bulloni in oro, cristallo ed acciaio cromato decorano il barman robotico rendendolo affascinante anche quando non lo si utilizza; è un prezioso gioiello da ammirare. Il Made in Italy è più che una firma, è simbolo di bellezza, design e stile. ”

Negli ultimi due anni, Leonardo ha avuto modo di partecipare a due programmi negli Stati Uniti che gli hanno fornito strumenti, contatti e idee per continuare a migliorare MIXARTISTA. Nel 2018, per tre mesi è stato in Silicon Valley nel più grande incubatore per startup Plug and Play, dove ha avuto la possibilità di toccare questo frenetico mondo dove, la forte presenza di innovatori, competitions ed eventi di networking rende tutto

possibile. “ È incredibile come ci troviamo colpiti da tanta frenesia e tanta iniziativa. Un grande parco giochi pieno di innovazione per gli imprenditori, incredibile. "

E quest'anno beneficia per tre mesi del Global Startup Program a Chicago, una città che ti colpisce immediatamente per la sua bellezza e la sua forza. Città che ha superato il proibizionismo e ha visto l’affermarsi di grandi classici come l’Old Fashioned. “Sono arrivato a Chicago senza grandi aspettative, considerandola una città come qualsiasi altra, oscurata da città come New York o San Francisco. Dopo 3 mesi posso affermare con certezza che è la città in cui vivrei per far crescere il business in America. Perché sono riuscito a ritrovarmi nelle persone che vivono in questo ecosistema innovativo e a stabilire relazioni di fiducia che sono la forza trainante del successo."

MIXARTISTA ha vinto sei diversi premi per il suo design, la sua innovazione ed efficienza; ha partecipato a più di dieci fiere internazionali ed ha lavorato con diverse importanti realtà. “ Abbiamo collaborato con marchi importanti come BOSCH, Manager Italia e Nano Innovation, dove ovviamente abbiamo creato un menù personalizzato per ogni evento. ”

“Quando posizioni il bicchiere, inizia la magia e MIXARTISTA si anima per deliziare il tuo momento speciale con uno spettacolo di preparazione. Per me, dietro ogni cocktail c'è una storia, c'è una vera emozione; e MIXARTISTA è in grado di fartela rivivere, sempre”