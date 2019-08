Innovazione, stravaganza e cani: cosa accomuna questi tre concetti?

Partiamo dalle presentazioni ufficiali: si tratta di un team composto da cinque ragazzi sardi, ognuno con background ed esperienze lavorative differenti, ma con la stessa passione per la tecnologia e il mondo animale, in particolare quello della pet care. Ciò che hanno fatto è unire le loro competenze per costruire un dispositivo – Pawiz - che fosse in grado di connettere in qualsiasi momento il padrone con il proprio cane. Immaginate un aggeggio da mettere sul pavimento del salotto di casa vostra, dotato di una telecamera, un microfono, un erogatore di crocchette e una pulsantiera con tre bottoni luminosi: ecco, con tutto questo all’interno di un unico dispositivo potete vedere, parlare e giocare con il vostro amico a quattro zampe in qualsiasi momento, ovunque voi siate.

Ma tornando all’America: qual è la ragione di questo lungo viaggio? Il motivo è semplice: Bautiful è stata scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico per partecipare al Global Startup Program, una delle più grandi iniziative in collaborazione con ICE mai organizzate in ambito startup che punta all’internazionalizzazione delle stesse.

Saranno tre lunghi e intensi mesi di lavoro all’interno di uno stimolante ambiente di lavoro quale è Expert Dojo, uno dei più importanti acceleratori del Sud della California che vanta 14 investimenti, 14.000 investitori e oltre 800 startup di successo.

“L’obiettivo di Bautiful – spiega Maurizio Piredda, CEO - è esplorare il vasto mercato americano della pet care - da sempre particolarmente propenso alle spese dedicate alla cura e al benessere di cani e gatti - e, di conseguenza, far conoscere Pawiz come alternativa valida e completa rispetto ai semplici giochi o alle banali telecamere già presenti”.

Gli USA, e nello specifico la California in questo periodo dell’anno, rappresenta senza dubbio l’ambiente ideale per entrare in contatto con gli oltre 184M padroni di animali domestici che ogni anno spendono in media 1500$ per la cura e il benessere dei loro amici a quattro zampe.

Il processo di internazionalizzazione è solo all’inizio.

Per saperne di più visita: pawiz.pet