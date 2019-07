OaCP: diagnosi oncologiche più veloci da Bologna a Shanghai

Tra le 120 eccellenze selezionate nell’ambito del Global StartUp Program 2019 c’è OaCP (http://bit.ly/2oacp1 ), spin-off dell’Università di Bologna che produce reagenti chimici in grado di velocizzare e rendere più accessibili le diagnosi oncologiche basate su test del DNA.

Meno tempo per una diagnosi si traduce in più tempo per il paziente

Gli avanzamenti della medicina hanno reso pressoché indispensabili i test genetici per la definizione di una diagnosi specifica o per l’assegnazione della migliore terapia possibile. Purtroppo le tecnologie che vengono usate non sono cambiate più di tanto negli ultimi 15 anni. Grazie all’ esperienza nel settore maturata durante il suo percorso di studi, conclusosi con un dottorato di ricerca, ed ad un gruppo di lavoro coeso, il CEO e co-fondatore di OACP, Enrico Di Oto, ha sviluppato una soluzione chimica in grado di aumentare l’efficienza delle tecnologie usate per analizzare il DNA. Ciò si traduce nella possibilità di fornire un dato diagnostico in pochissimo tempo (2 ore) con una contemporanea riduzione dei costi del test sino al 50% rispetto alla situazione attuale.

I prodotti sviluppati dalla tecnologia brevettata di OaCP (Rapid-ISH e Smart-ISH - http://bit.ly/2oacp1 ) sono stati validati e sono approvati per l’utilizzo in diagnostica. Dalla sua nascita nel 2017, OaCP ha avuto riconoscimenti nazionali ed internazionali quali l’ammissione al programma di accelerazione RebelBio ed ha visto incrementare il proprio fatturato, siglando contratti distributivi in oltre 15 paesi del mondo dall’Austria al Giappone.

Un grande obiettivo: diventare il nuovo “gold standard” nella diagnosi oncologica

OaCP si pone un duplice ed ambizioso obiettivo: aumentare la qualità dei sistemi sanitari dei paesi sviluppati e consentire a quelli meno avanzati di dotarsi di test avanzati resi meno costosi proprio dai prodotti di OaCP. Grazie a nuove partnership industriali OaCP riesce a garantire, infatti, un’offerta commerciale ampia e personalizzabile.

Perché la Cina

La Cina è una realtà in crescita in cui parte della popolazione inizia ad avere accesso a standard di vita paragonabili a quelli occidentali, e Ciò comporta la necessità di alzare anche gli standard qualitativi della sanità. Tuttavia fare business in Cina, specialmente in ambito sanitario, è difficile sia per le barriere culturali che per quelle di ingresso nel mercato. Questa sfida non spaventa però OaCP sin dal 2017 impegnata in missioni in Cina dove è stata selezionata per partecipare ad eventi quali l’Overseas Talent Fair a ZhongShan , il CIIEC, l’ITTN, l’OTEC. OaCP ha deciso quindi di giovare della possibilità offerta da ICE-ITA per stabilirsi tre mesi a Shanghai al fine di incrementare le possibilità di successo in quella parte del mondo, cruciale per diventare veramente il nuovo standard nella diagnosi del cancro.