TakeFlight vola dall’antica Grecia al Texas

In Texas da luglio con il Global Startup Program, la startup bolognese TakeFlight, operante nel settore EdTech, sta sviluppando i suoi applicativi mobile dedicati all’apprendimento e alla didattica che sfruttano algoritmi di Intelligenza Artificiale predisposti secondo il Metodo Kairos. Un progetto di educazione digitale permanente rivolto a giovani e adulti.

La sfida statunitense di TakeFlight

Già da due mesi il CEO e co-founder di TakeFlight, Carmen Dal Monte, è ad Austin, Texas, in uno di migliori acceleratori di start-up EdTech del mondo. “Così come con la prima e seconda rivoluzione scientifica è cambiata la comunicazione della scienza, con la rivoluzione digitale è necessario quanto urgente trovare e sviluppare nuove modalità di formazione, che siano ontologicamente legate alle nuove tecnologie e non mera trasposizione di contenuti standard non personalizzabili. Qui in Texas sto incontrando quotidianamente dirigenti scolastici aperti e più che interessati a nuovi progetti didattici, editori di libri di testo consapevoli dei profondi cambiamenti strutturali da apportare ai contenuti scientifici rivolti agli studenti, imprenditori attenti, recettivi e determinati a investire nel brevissimo come nel lungo termine in questa direzione. A settembre è previsto un fitto calendario di incontri ed elevator pitch con gli investitori statunitensi, e nell’ottica globale che caratterizza la nostra startup abbiamo deciso di aprire una sede TakeFlight ad Austin per dare ossigeno ai nostri ambiziosi progetti. Senza rinunciare a cercare partner italiani disponibili a puntare con intuitiva e lungimirante convinzione su tali evidenti opportunità”.

La prima skill filosofica su Alexa

Primissima anteprima di TakeFlight uscita su Alexa proprio in questi giorni, la skill che presenta un intero corso universitario di Etica Filosofica. Contenuti di alto livello finalmente accessibili sul più democratico degli assistenti vocali, organizzati per essere usufruibili a seconda delle proprie esigenze e curiosità di sapere. Se infatti, come in un corso classico, sono presenti ventitré lezioni in podcast, che vanno dai presocratici fino ai nostri giorni, seguibili in ordine cronologico di esposizione degli autori e delle principali correnti filosofiche, la skill funziona come un vero e proprio ipertesto vocale in base agli algoritmi di AI della piattaforma di Amazon: seguendo parole chiave selezionabili dagli utenti fra i diversi argomenti e soggetti è possibile navigare da una lezione all’altra per nuclei tematici, come ad esempio “diritti”, “libertà”, “amicizia”, “ambiente”, “tecnologia”. Una reale esperienza di apprendimento guidata da nessi logico-cognitivi che ricordano la struttura stessa di un dialogo platonico! Per il suo linguaggio divulgativo e per gli argomenti trattati la skill è adatta a qualsiasi tipologia di utenti: dagli studenti in cerca di approfondimenti agli adulti che vogliano accrescere le loro conoscenze in questo campo.

Future skill per un apprendimento personalizzato

Già recensita entusiasticamente dai primi utenti Alexa, la skill sull’Etica Filosofica è soltanto il primo step fra i tanti di prossima attivazione previsti da TakeFlight per la realizzazione dei suoi nuovi oggetti scientifici per la conoscenza, che spazieranno fra le più disparate materie umanistiche, scientifiche e artistiche mantenendo costante un approccio all’apprendimento alternativo o complementare al più tradizionale. Sono infatti la flessibilità e modularità stesse del metodo Kairos che, avvalendosi della personalizzazione permessa dall’AI, consentono una dimensione educativa customizzata “uno a uno” che, come nell’antica Grecia, possa adattarsi ai diversi tempi, gradi e facilità o difficoltà d’apprendimento di chi abbia l’opportunità di approcciarsi al sapere sotto l’attenta ed esperta guida di un precettore dedicato.

Il Metodo Kairos impartito attraverso l’app sviluppata da TakeFlight

La stessa modalità che caratterizza le skill sarà utilizzata da TakeFlight in modo ancor più strutturato e flessibile per la propria app in fase di progettazione e sviluppo, che si rivolge agli studenti delle scuole medie e superiori per insegnare loro il metodo Kairos. Impartito con successo da anni nell’ambito dei corsi di 123imparoastudiare.it, questo metodo consente a ragazzi e adulti di sviluppare i propri talenti e ottenere il massimo rendimento nello studio. Si tratta di un tool d’eccellenza di proprietà esclusiva TakeFlight, legato a un brevetto industriale relativo a un apposito device strutturato.