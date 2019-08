WAVENURE vola a Londra

Wavenure , la startup fintech specializzata in intelligenza artificiale per le decisioni di investimento, è una tra le migliori startup italiane selezionate per partecipare al programma di scale-up e internazionalizzazione delle eccellenze all’estero gestito dall’ICE.

Il servizio offerto da Wavenure è rivolto a professionisti, istituzioni ed investitori privati. Braino.ai è l’AI Investment Coach di Wavenure che, attraverso un’esperienza d’uso semplice e coinvolgente, applica metodi di investimento basati sull’intelligenza artificiale allo specifico profilo personale dell’utente, generando un servizio di investimento personalizzato, con rendimenti superiori alla media, unico nel suo genere.

Braino.AI è dotato di un’intelligenza cognitiva, realizzata coniugando algoritmi di Artificial Intelligence con metodi quantitativi, analisi finanziaria e sistemi esperti, in grado di supportare e facilitare le decisioni di investimento di ogni investitore, migliorandone le performance e risultati in modo significativamente migliore rispetto ad altre soluzioni di mercato. Braino valuta una gamma completa di mercati finanziari, dati, indicatori e variabili, esegue test, ottimizza strategie e tempistiche, genera strategie di investimento su più orizzonti temporali, e portafogli personalizzati per aiutare gli investitori a ottenere risultati migliori.

Per il Team di WAVENURE “l'investimento intelligente è soprattutto un mix di strategie piuttosto che una scelta di prodotto. Utilizziamo la scienza e la tecnologia per combinare le migliori metodologie predittive, per potenziare ogni investitore affinchè possa prendere decisioni migliori sui propri investimenti.”

Dal 2016 ad oggi la Startup ha raggiunto già grandi traguardi: Braino analizza ogni giorno 62 mercati azionari, impiegando dai 30 ai 40 minuti per decidere quali strumenti finanziari sono meritevoli di essere seguiti per operazioni di investimento.

Con uno settaggio applicato su 10 parametri specifici, Braino ha generato quasi 2 Mln di operazioni di compravendita, ed i portafogli generati e gestiti da Braino hanno presentato in media performance superiori al 40%. Nel primo trimestre 2019, il numero di operazioni vincenti è stato pari al 76,7%, ed il profitto medio per singola operazione è risultato pari al 6,29%.

Le performance ottenute, confermano che è possibile evolvere verso un investimento più intelligente, con migliori guadagni, minor rischio e costi più bassi.

WAVENURE è considerata una delle realtà più all’avanguardia nel settore, che attraverso un intenso percorso di ricerca e sviluppo realizzato dal suo team di esperti, sta portando funzionalità innovative e performances di nuova generazione a tutto il settore degli investimenti.

Per il co-fondatore e CEO di WAVENURE Giulio Massucci: “Il mercato UK presenta un interessante mix di professionalità, capitali di investimento, regole, e competition, che concorrono a stimolare l’innovazione fintech. La presenza di WAVENURE a Londra rappresenta un’importante opportunità per la nostra startup, e ci permette di confrontarci e di svilupparci nel mercato del Fintech e dell’Asset Management più evoluto del continente. Partecipare a questa importante iniziativa ci aiuterà a migliorare, faciliterà l’evoluzione del team, e ci farà crescere più rapidamente.”