Dal web all'editoria: gli youtuber diventano scrittori

Quella dello youtuber è la vita di giovani che, con tanto entusiasmo, una notevole carica di simpatia e, certamente, qualcosa da dire, sono spesso divenuti vere e proprie star del web, arrivando anche a influenzare gusti, abitudini e modi di dire dei loro coetanei.

E ora, come ci spiega Web Stars Channel, primo digital influencer media network italiano, che segue da anni molti di loro, assistiamo a una ulteriore, importante evoluzione del fenomeno.

Dal web, molti youtuber approdano infatti in libreria, con le loro creazioni letterarie, cartacee od online che siano. Fenomeno relativamente recente, ma, sempre a quanto sostiene Web Stars Channel, in rapidissima evoluzione. I creator di questo network, infatti, nel solo 2016 hanno prodotto undici titoli, vendendo un totale di oltre 360.000 copie. In tempi in cui, si dice, l'editoria è in crisi profonda, sono numeri di tutto rispetto.

Ma di cosa parlano questi giovani autori nelle loro opere? Sicuramente delle loro esperienze di vita e dei loro problemi, ma non solo... si riportano emozioni, si orienta il lettore verso questo o quel settore del web, si assiste, in altre parole, a un passaggio in cui a essere raccontate non sono solo più le vite stesse ma i percorsi di questi ragazzi, attraverso la condivisione delle specifiche conoscenze maturate, dei consigli sulle loro attività e su come replicarle.

Ed è singolare anche il target di utenza: la cosiddetta Generazione Z, giovani, e giovanissimi, dai setto/otto anni fino a poco più di venti. Una generazione che fino a qualche anno fa si teneva, di norma, a rispettosa distanza dalla parola scritta, salvo qualche eccezione.

Qualcuno, duro e puro, avrà sicuramente da obiettare su questa specie di “travaso” dal web vero e proprio all'editoria, nel senso più largo del termine, di giovani che sicuramente non hanno fatto gavetta letteraria e spesso sono ancora alle superiori. Ma questo è comunque un fenomeno di cui dobbiamo prendere atto, ci piaccia o meno.

Sicuramente poi il fatto di approcciare comunque tanti giovanissimi alla lettura, in un Paese in cui comunque si legge poco in generale, è altamente positivo, e ha generato l'interesse anche di grandi editori. La prova ne sono alcuni commenti di professionisti del campo editoriale, che esprimono, tra l'altro, grande apprezzamento anche nei confronti di Web Stars Channel.

“ Un progetto fuori dagli schemi che ha catturato il pubblico più imprevedibile: quello dei giovanissimi.” Ester Mazzoni, Nonfiction Editor Sperling & Kupfer



"I libri sono abiti su misura che costruiamo insieme, con la stoffa degli autori e la nostra abilità artigianale. Il magnifico risultato della collaborazione tra due mondi – il web e la carta stampata – che magicamente non son più così lontani." Rossella Biancardi, Responsabile Varia Rizzoli



"Webstar channel in editoria: gente abile col vento in poppa." Andrea Delmonte, Editor Mondadori



"Come casa editrice, cerchiamo sempre nuovi talenti. E la collaborazione con Web Stars Channel ci ha permesso di scovarne di giovanissimi, trasformandoli in grandi successi editoriali." Roberta Ferrari - Editor di Fabbri Editori

