Derek Sivers & CD BABY. La piccola storia di un grande successo

Derek Sivers

A volte in questo blog parlo di start up, altre di giovani coraggiosi o di imprenditori di successo, altre ancora di libri.

Questa volta vorrei unire tutti questi temi, parlandovi di Derek Sivers, un imprenditore di successo ma soprattutto un uomo molto generoso. Quasi nessuno conosce il suo nome, almeno qui in Italia, ma Derek ha davvero una storia imprenditoriale affascinante da raccontarci.

Nato nel 1969, Derek, m usicista professionista e produttore musicale (nel suo passato anche un’esperienza di clown in un circo), nel 1998 creò, dal nulla e quasi per caso, CD Baby, una piccola impresa famigliare, con l’intenzione di creare uno spazio dove poter vendere il suo disco senza affidarsi alle major .

Alla fine degli anni ’90 non esistevano servizi come PayPal e creare un sito di e-commerce era ancora un lavoro da esperti informatici; Sivers imparò così a programmare questo tipo di spazio da solo, diventando in poco tempo, grazie anche al passaparola, il riferimento per musicisti indipendenti che volevano vendere i propri dischi online e il fornitore di iTunes, Rhapsody, Yahoo Music, Napster e eMusic.

Derek, partito dal vendere il suo disco e quelli di pochi amici, e la sua CD Baby divennero così via via un punto di riferimento per i musicisti indipendenti, arrivando in pochi anni ad avere centocinquantamila musicisti in catalogo.

In dieci anni CD Baby passò da zero a quattro milioni di dollari di vendite al mese, e nel 2008 fu venduta per 22 milioni di dollari a Disc Makers.

La cosa più singolare e commovente è che Derek destinò quasi tutti i proventi della vendita al Musician Charitable Remainder Unitrust, un fondo benefico no profit da lui creato a supporto dell’educazione musicale dei musicisti.

Dopo la vendita di CD Baby, Derek si è concentrato su altre iniziative a favore della musica indipendente, tramite una nuova società, la MuckWork, dove squadre di assistenti aiutano i giovani musicisti a fare il loro “ sporco lavoro meccanico ”.

“ Ho avviato CD Baby sapendo quanto fosse importante creare un mondo perfetto per i musicisti. Lungo il percorso ho capito quant’era importante realizzare un sogno anche per me” - racconta Sivers. “Quando ho deciso di vendere CD Baby, avevo già abbastanza. Io vivo modestamente. Non possiedo una casa, una macchina e neppure un televisore. Meno cose ho, più sono felice. La mancanza di beni materiali mi lascia l’inestimabile libertà di vivere ovunque in qualunque momento. Perciò non sapevo che farmene dei soldi ricavati dalla vendita dell’azienda. Volevo solo essere sicuro di averne abbastanza per vivere una vita semplice e relativamente comoda. Il resto doveva andare all’educazione musicale perché era quello che faceva la differenza nella mia vita. ”

È finalmente arrivato anche in Italia Tutto quello che vuoi tu , (ROI Edizioni), il libro che racconta la straordinaria storia di successo e di generosità di questo intraprendente giovane americano.