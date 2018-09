A Piacenza il primo liceo che "blocca" gli smartphone

C'è una scuola che (finalmente) inizia a difendersi dagli smartphone. Con una “tasca” tecnologica, in grado di schermare il cellulare di ogni studente, rendendolo inutilizzabile durante tutta la permanenza nell'istituto: non soltanto nelle ore di lezione, ma anche durante la ricreazione.

Questo ha deciso Fabrizio Bertamoni, preside del liceo scientifico e a indirizzo sportivo San Benedetto di Piacenza. Da oggi, inizio dell’anno scolastico, la sua scuola ha adottato una soluzione hi-tech importata dall'America. Quando gli studenti entreranno in classe, dovranno riporre nelle "tasche-schermo" i loro smartphone e ogni custodia sarà bloccata dall'insegnante responsabile della prima ora di lezione.

Da quel momento, gli alunni potranno tenere vicino a sé, la custodia ma non potranno aprirla fino a quando non verrà sbloccata da un docente, al termine delle lezioni. Per poter essere aperta, la tasca-schermo deve essere avvicinata a una "base sbloccante", simile alle schede antitaccheggio in uso in molti negozi.

"Non è né un'imposizione né un divieto” spiega il preside Bertamoni, che insegna filosofia. “Siamo convinti, al contrario, che possa offrire agli studenti l’opportunità di andare oltre. E non li lasceremo soli, ma li aiuteremo nel tempo a capire questa scelta: cercheremo di farli guardare meno al loro cellulare e più alle alle stelle, come suggeriva lo scienziato Stephen Hawking".

In realtà, la prima scuola phone-free d'Italia punta anche a contrastare il cyberbullismo: “Inevitabilmente” ricorda il preside “passa quasi sempre attraverso lo smartphone".

Il professore, comunque non vuole demonizzare la tecnologia: "Ritengo” aggiunge “che le potenzialità di questi strumenti siano talmente alte che i più giovani fatichino a comprenderle a pieno, rischiando quindi di farne un uso improprio perché non sono pienamente consapevoli delle potenzialità che hanno in mano. Ma questo penso che valga anche per noi adulti".

Ai genitori la scuola ha scritto una lettera per spiegare la scelta nei dettagli. Reazioni? "Sono stati felicissimi” conclude il preside. “Tutti. Non è arrivata nemmeno una rimostranza: solo entusiasmo".

Da Piacenza, insomma, arriva un esempio che potrebbe essere utilmente replicato…