Basta incendi: va ricostituito il Corpo forestale dello Stato

Il disastroso rogo del monte Serra, alle porte di Pisa, con oltre 600 ettari di bosco andati in cenere in 24 ore e l’evacuazione obbligatoria di cittadine popolose come Calci e Montemagno, accende anche una polemica politica: perché secondo alcuni tecnici del settore questo grave incendio, l'ultimo di una serie, confermerebbe che l'idea di accorpare il Corpo forestale dello Stato ai Carabinieri, voluta due anni fa da una riforma varata dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia, sia stata profondamente sbagliata.

“Il Corpo forestale dello Stato deve tornare a essere un organo di controllo indipendente dalle gerarchie militari, e va usato esclusivamente per la tutela ambientale” dice Silvia Benedetti, deputata del gruppo Misto-Maie e componente della commissione Agricoltura della Camera.

La parlamentare sostiene da tempo che “la soppressione del Corpo forestale, voluta dal governo Renzi nel 2016, non ha portato quei buoni risultati operativi che venivano garantiti". Benedetti calcola che anche le spese non siano affatto diminuite, come garantivano i sostenitori della rforma. "Al contrario, i costi sono aumentati a dismisura per l’aumento dei centri di costo" dice. "In compenso, però, nei boschi non c'è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi”.

Le polemiche, questo è certo, continueranno. Sta di fatto che dal primo gennaio 2017, con la soppressione del suo antico Corpo forestale (era attivo da 193 anni), l’Italia è oggi tra i pochi Paesi al mondo a non avere una struttura specializzata nel controllo di boschi e riserve naturali.

Proprio a metà di questo mese di settembre, la deputata Benedetti aveva presentato una proposta di legge per la ricostituzione urgente del Corpo.