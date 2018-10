Giustizia folle: processato per furto, ma "a sua insaputa". Quindi va assolto

L’hanno processato “a sua insaputa”. E per questo la fa franca. È la storia, incredibile, di un immigrato moldavo che nel marzo 2015 era stato condannato per furto aggravato dal tribunale di Venezia, e nel 2016 era stato ri-condannato in secondo grado dalla Corte d’appello di Venezia.

Il furto risale al gennaio 2010, quando due aziende dell’hinterland vicentino erano state ripulite di computer, cellulari, altri attrezzi elettronici. I carabinieri avevano identificato il moldavo, pregiudicato per furti compiuti in Italia, grazie al suo dna individuato su mozziconi di sigaretta trovati sul luogo del delitto.

Il problema è che, quando nel 2010 viene spiccato un mandato di cattura, il moldavo viene ricercato per ogni dove, ma non è più reperibile. La giustizia fa comunque il suo corso, come s’è visto, e l’uomo viene processato in contumacia, assistito da un legale d’ufficio, e condannato nei due gradi di giudizio.

Ora, però, la Cassazione ha annullato le due sentenze e ordinato un nuovo procedimento.

Il motivo? Otto anni fa il moldavo non era stato informato del processo a suo carico. Ed è la pura (e sconcertante) verità, perché nel giugno 2010, sei mesi dopo il furto, l’immigrato era stato espulso dall’Italia, in quanto ritenuto irregolare, ed era stato rispedito in Moldavia.

L’uomo aveva poi saputo di quel che gli era accaduto in tribunale soltanto il 2 marzo 2017, quando era stato fermato all’aeroporto di Treviso dalla polizia di frontiera mentre tentava illecitamente di rientrare in Italia.

La dichiarazione di latitanza, insomma, deve ritenersi nulla perché l’imputato non era stato mai informato di quel che gli accadeva in tribunale. E questo ha effetti dirompenti sul processo che fin qui si è svolto: “L’erronea dichiarazione di latitanza, intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale, determina l’assoluta nullità di tutti gli atti successivi”.

Quindi il fascicolo dell’indagine torna alla procura di Vicenza. Che, purtroppo, se ne farà ben poco, malgrado gli elevati costi sostenuti per le indagini e per i procedimenti svolti fin qui: il furto, infatti, è un reato che si prescrive dopo sei anni. E dalla razzia del giugno 2010 ne sono passati otto.