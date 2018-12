Il somalo arrestato è uno dei 125 "foreign fighters" collegati all'Italia

Era quasi sicuramente un “foreign fighter” di ritorno dalla Libia Ibrahim Mohsin, il somalo arrestato a Bari il 13 dicembre con l’accusa di avere pianificato un attentato nella cattedrale di San Pietro, a Roma.

Noto anche con l’alias di Anas Khalil, conosciuto sui social network come “Yusuf”, lo stesso nome della scuola coranica estremista di Nairobi dove si sarebbe radicalizzato, Mohsin era stato segnalato all'antiterrorismo barese dall'intelligence come un "mujaheddin”, un guerrigliero del gruppo armato somalo-keniota dell’Isis, ed è noto per aver combattuto in Somalia e in Libia. Secondo gli inquirenti, era rientrato in Italia nel novembre 2016, dopo l'arretramento dell’Isis, “per compiere attentati fuori dai confini dello Stato islamico di Iraq e Siria".

Intanto l’Osservatorio sulla radicalizzazione e il terrorismo internazionale dell’Ispi (Istituto studi di politica internazionale) segnala che su 125 “foreign fighter” in qualche modo collegati all’Italia, 42 sono morti in Siria o in altri teatri bellici (il 33,6%), mentre alla fine dell’aprile 2018 altri 24 (il 19,2%) erano rientrati in Europa: 12, in particolare, sarebbero tornati proprio in Italia (il 9,6%). Degli altri non si sa nulla.

Nel rapporto Ispi, intitolato Destinazione Jihad: i foreigh fighters d’Italia, viene svolta un’indagine sui profili individuali di questi 125 “foreign fighters” collegati all’Italia, che fino all’ottobre 2017 hanno agito come soldati dell'Isis in aree di guerra dall’inizio dei conflitti legati alle cosiddette “Primavere arabe”, tra Siria, Iraq e Libia. Lo studio è stato realizzato sulla base di informazioni fornite in esclusiva dal ministero dell’Interno e dalla Polizia.

Si legge nel rapporto che “non risulta che alcun foreign fighter presente nella lista ufficiale italiana sia stato coinvolto attivamente nel supporto e tantomeno nell’esecuzione di attacchi terroristici in Occidente. Nondimeno, secondo le informazioni disponibili, per almeno tre individui esistono alcune indicazioni, per quanto parziali, relative a un interesse nella pianificazione di attacchi in Occidente”.

Ora, a questo numero, si aggiunge anche un quarto caso: quello del somalo Ibrahim Mohsin.