Jesolo: i figli prima sono "bullizzati", poi il tribunale li allontana da casa

Per alcuni mesi, dopo essere stati più volte bersagliati da aggressioni verbali e da frequenti episodi di bullismo, due ragazzini di Jesolo (Venezia) non sono andati a scuola. Padre e madre dei due minori avevano cercato di ottenere protezione, ma non essendoci riusciti si erano risolti a proteggere i figli in quel modo, per quanto decisamente improprio.

Ora, per ordine del Tribunale dei minori, i due ragazzini sono stati allontanati da casa (con l'intervento di numerosi operatori, tra vigili urbani, asssistenti sociali e forze dell'ordine), e così è scattata la protesta. Accanto ai genitori si è schiarato infatti un comitato per la difesa dei loro diritti, che ha subito indetto una manifestazione a Venezia per sabato 1° dicembre, davanti al palazzo della Regione.

"La madre dei due ragazzi" ha raccontato un rappresentante del comitato al quotidiano Il Gazzettino "ha avuto un incontro con i servizi sociali del Comune, ma senza ottenere alcuna risposta concreta. Non le hanno detto nemmeno dove si trovano i due figli, hanno dichiarato soltanto che stanno bene".

I genitori lamentano anche di non poter parlare nemmeno con gli specialisti che seguono i figli. Per ora il Tribunale dei minori ha anche vietato telefonate e incontri tra i minori e i genitori. Quando la coppia ha consegnato ai servizi sociali una lettera per i figli, gli assistenti hanno replicato che "valuteranno se consegnarla o meno".

La coppia, spalleggiata dal Comitato di protesta, intende chiedere un incontro con il presidente della regione, Luca Zaia, chiedendogli di intervenire in suo aiuto. Paradossalmente, si ignora se i ragazzini in questi giorni siano (almeno) tornati a scuola.