La madre non fa vedere i figli all'ex marito? È un reato

La madre che si trasferisce in altra città portando via con sé i figli, affidati congiuntamente a lei e al marito da cui è separata, commette il reato di “sottrazione di minore”. Lo ha appena deciso la sesta sezione penale della Corte di cassazione, (la sentenza è la numero 51960/2018, ed è stata depositata il 16 novembre), respingendo il ricorso di una donna di Nuoro, che è stata quindi condannata a nove mesi di reclusione.

L'imputata non se l'è nemmeno cavata male, in questo caso, perché Il reato previsto dall'articolo 574 del Codice penale prevede una pena da uno a tre anni di reclusione.

La madre nel 2008 si era trasferita insieme ai bambini a Trieste, e aveva dichiarato ai giudici di primo e secondo grado di averlo fatto perché in cerca di un lavoro: questo si era reso indispensabile, aveva aggiunto l'imputata, in quanto l’ex marito non contribuiva al mantenimento dei bambini. Il trasferimento, però, era avvenuto senza che la donna lo comunicasse all’ex coniuge.

I supremi giudici hanno stabilito che la condotta di uno dei genitori integra il reato di cui all'art. 574 del Codice penale (la sottrazione di minore, per l’appunto) “qualora, contro la volontà dell'altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente di abituale dimora”.

In primo e in secondo grado, alla Corte d'appello di Cagliari, i giudici di merito avevano ritenuto attendibile la testimonianza del padre dei minori, e si erano anche convinti della bontà del suo racconto, in base al quale dopo l'agosto del 2010 l’uomo non era più riuscito a vedere i figli: e questo era avvenuto non per sua scelta, bensì per volontà della moglie.

Dopo l’agosto di otto anni fa l'uomo non aveva più potuto vedere i bambini e non c’erano stati neppure contatti telefonici con loro, diversamente da quanto sosteneva la madre. Secondo la Cassazione, non è servita a far venire meno il reato nemmeno la circostanza che i bambini durante l'estate del 2009 e del 2010 avessero trascorso con il padre “alcuni giorni durante le vacanze estive”: e questo perché “il breve intervallo di tempo non segna una soluzione di continuità nella condotta dalla madre, che ha natura permanente”.

Inoltre, poiché aveva anche abbandonato la casa che le era stata assegnata dal giudice, l'imputata è stata condannata definitivamente per il reato di “mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”. La donna aveva infatti lasciato a sua sorella la casa che le era stata affidata dal giudice al momento della separazione dal marito.

La Cassazione ha deciso che anche questo atto configuri un reato perché la casa era stata assegnata all'imputata “solo in quanto affidataria dei minori”: quindi è inevitabile che la donna fosse consapevole, al momento in cui aveva rilasciato immobile alla sorella per trasferirsi a Trieste, di aver violato il provvedimento, che era stato posto in essere esclusivamente a tutela della posizione dei minori.