Lo "sleep texting": quando i ragazzi spediscono sms anche nel sonno

C’è un numero crescente di adolescenti e di studenti universitari che, negli Stati Uniti, si connette con gli amici attraverso il cellulare anche nel cuore della notte, e il più delle volte non ricorda nemmeno di averlo fatto. Gli adolescenti americani, insomma, sono sempre più preda di quello che Oltreoceano viene definito “sleep texting”: ovverossia l'invio di messaggi attraverso smartphone mentre si sta per prendere sonno o si è già quasi addormentati.

È quanto ha rilevato una ricerca condotta su 372 volontari dalla Villanova University, il più grande e antico ateneo cattolico della Pennsylvania, fondata a Filadelfia nel 1842. Più di un quarto degli studenti che hanno preso parte al sondaggio (per l’esattezza il 25,6%) ha controllato sulla memoria del cellulare e ha scoperto – spesso con sorpresa - di avere inviato uno o più messaggi nel sonno; la maggioranza di questa quota (il 72%), ha anche riferito di non ricordare assolutamente di averlo fatto.

Chi è vittima dello "sleep texting" è anche chi, nella stessa ricerca, ha segnalato una bassa qualità del sonno: secondo il sondaggio della Villanova University, pubblicato con una ricerca sul Journal of American College Health, i problemi di questo tipo sono quasi sempre un effetto dell’utilizzo eccessivo del cellulare, che potrebbe condurre alla privazione cronica di sonno e, nel lungo periodo, a danni permanenti alla salute.

Lo “sleep texting”, che non è mai stato analizzato in Italia ma probabilmente ha da noi caratteristiche simili a quelle americane, nasce da uno stato di sonno interrotto e ha a sua volta un'influenza negativa sulla qualità del sonno stesso, che oltre a minare il rendimento scolastico e universitario può portare all’affaticamento e alla scarsa concentrazione, e perfino a un significativo squilibrio emotivo.

Elizabeth Dowdell, l’autrice della ricerca, sostiene che "la maggior parte dei partecipanti al test non ha alcuna memoria del fatto di aver inviato messaggi o del loro contenuto”. E aggiunge che “il mancato ricordo non è sorprendente, perché la ricerca sul sonno ha rivelato che le persone che si svegliano dopo aver dormito per più di qualche minuto non sono in grado di ricordare quanto è accaduto appena prima di addormentarsi".

La professoressa Dowdell sostiene (e non c'è motivo di non crederle) che le comunicazioni spedite in questa fase sono spesso prive di senso, non danno risposte sensate alle domande poste, e quindi "sono spesso pericolose o imbarazzanti".

I cellulari non sono l'unico tipo di tecnologia utilizzata dagli studenti che si sono sottoposti al test. Secondo gli organizzatori della ricerca, andrebbe valutato con attenzione anche l’eccessivo utilizzo notturno di computer, laptop, tablet ed e-reader. Quando è stata misurata la quantità di sonno durante la settimana rispetto al week end, infatti, gli studenti con tre o più dispositivi tecnologici in camera da letto risultavano dormire significativamente meno di quelli che ne avevano soltanto uno o due a disposizione.