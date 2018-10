Per mettere in sicurezza ponti e gallerie servono almeno 3 miliardi di euro

Mentre il governo Conte ancora sta impostando il suo braccio di ferro con Bruxelles su Reddito di cittadinanza e riforma della Legge Fornero, altre richieste di spesa arrivano dalla rete delle infrastrutture viarie dopo il disastro del crollo del ponte Morandi di Genova.

Servono almeno 730 milioni di euro, e subito, per interventi decisamente urgenti, su 1.918 opere: ponti, viadotti e gallerie in qualche modo classificati “a rischio”, sulle quali sono già disponibili rilievi tecnici dettagliati e progetti.

Si stima che poi occorreranno altri 1,7 miliardi per gli interventi di “priorità 2 e 3” (cioè i più urgenti) sulle stesse 1.918 opere ancora da monitorare.

Altri 566 milioni devono essere investiti a breve su altri 14.089 ponti e/o gallerie, per affidare a tecnici esterni (e, si spera, capaci) i rilievi che finora non sono stati fatti.

Serviranno presto più di 3 miliardi di euro, insomma. E questi sono soltanto i numeri di una prima ricognizione a tappeto fatta dalle Province dopo il crollo del ponte Morandi, il 14 agosto scorso, e coordinata dall'Upi (Unione delle province italiane) dopo la sollecitazione del ministero delle Infrastutture e dei trasporti. Attualmente, le Province delle Regioni a statuto ordinario (escluse le dieci “Città metropolitane” come Milano, Roma, Napoli…) gestiscono circa 100.000 chilometri di strade con almeno 30.000 tra ponti, viadotti e gallerie.

L’Upi ha chiesto a tutte le province di distinguere due tipi di segnalazioni: quelle riguardanti le opere già sottoposte a monitoraggio o su cui siano già stati avviati o programmati interventi, quindi con una fase di progettazione già avviata, e con una prima stima dei costi; e per queste opere è stata chiesta una indicazione di priorità. Ci sono poi le segnalazioni sulle opere per le quali si ritiene necessario procedere con indagini tecnico-diagnostiche approfondite, e con una stima dei costi necessari.

Su 5.931 opere monitorate fin qui, in base ai progetti di fattibilità o in alcuni casi anche definitivi o esecutivi, le Province hanno stabilito che servano interventi di manutenzione straordinaria per 2,454 miliardi di euro. Una partita sulla quale il governo, finora, in Europa non ha nemmeno aperto un dossier.