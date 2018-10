Salvini annuncia controlli contro il boom dei finti matrimoni misti

Non c’è soltanto l'inchiesta della procura di Locri su Domenico Lucano, il sindaco di Riace inquisito per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L'indagine ha tra gli elementi d’accusa l’organizzazione di uno o forse più finti matrimoni misti tra migranti e cittadini italiani, proprio allo scopo di garantire ai primi una facile cittadinanza. Ma molte recenti cronache giudiziarie propongono un fitto tambureggiare di inchieste su falsi matrimoni, tanto da fare pensare a un vero e proprio fenomeno emergente.

Il problema è così evidente che oggi anche ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato un giro di vite: "Farò una circolare per avere maggiori controlli sulla fondatezza delle unioni" ha detto Salvini. "Se sono truffe, palesemente, è un reato. Vediamo di essere non più cattivi, ma rigorosi e precisi" .

Tra inchieste e processi in corso o conclusi, in effetti, il 2018 è stato un anno decisamente pieno. In giugno, a Milano, sei imputati sono stati condannati a pene tra i sei mesi e i quattro anni di carcere perché (insieme ad altri membri della stessa banda, che avevano già patteggiato la pena) sono stati ritenuti responsabili di avere organizzato un fiorente commercio di nozze simulate, al solo scopo di favorire l’ingresso in Italia di immigrati clandestini.

In gennaio, a Terni, altre sei persone sono finite sotto inchiesta per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: un italiano e un cittadino della Repubblica domenicana avrebbero organizzato nozze miste con ragazze provenienti dall’isola in cambio di una tariffa di 5mila euro a cerimonia, mentre i finti coniugi italiani avrebbero intascato da 1.500 a 2.500 euro a testa.

Più alta, secondo le indagini, sarebbe stata la tariffa a Cuneo, dove è attualmente in corso un processo contro un cittadino italiano, nativo della Tunisia: costui avrebbe chiesto dai 7 ai 10mila euro per organizzare decine di matrimoni con il solo scopo di un permesso di soggiorno.

In marzo, anche a Savona, i carabinieri hanno smantellato una fiorente attività di matrimoni per finta: l’indagine, denominata “Piramide”, ha condotto all’iscrizione al registro degli indagati di dieci persone, cinque italiani e cinque egiziani. Gli inquirenti sono convinti che la struttura avesse messo su un traffico di nozze fasulle come copertura per un traffico di immigrazione irregolare proveniente dall’Egitto. I matrimoni, che si celebravano con rito civile a Milano e a Torino, arruolavano decine di donne italiane consenzienti, coinvolte al solo scopo di garantire la cittadinanza al coniuge. Tra il 2013 e il 2017 gli incassi dell’organizzazione sarebbero arrivati a circa 1 milione di euro.

Ma lo stillicidio di notizie di cronaca, per questo tipo di reato, è veramente continuo: 72 persone denunciate a Udine lo scorso marzo; due a Torino in febbraio; alla fine di maggio, a Vercelli, l’operazione “Stranamore” ha smantellato una banda accusata di avere organizzato una decina di matrimoni fittizi, con ben 41 indagati.

Il quotidiano La Verità, in assenza di statistiche ufficiali, stima possano essere 2.700 le unioni finte all'anno, praticamente sette al giorno. Includendo nel numero non soltanto gli immigrati in cerca di regolarizzazione, scrive il quotidiano: perché spesso a dirsi un finto "sì" sono gli anziani e le loro badanti, che puntano alla pensione di reversibilità.