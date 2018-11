Verso il record dei suicidi in carcere: al 15 novembre sono già 58

Il sovraffollamento delle carceri italiane (al momento sono 59.805 i detenuti, ospitati in strutture spesso fatiscenti, che in base ai regolamenti ne potrebbero contenere al massimo 50.600) sta producendo un affetto drammatico, ma ignorato dai mass media. Nel 2018, fino alla data del 15 novembre, sono già 58 i reclusi che si sono suicidati in cella.

L’ultimo caso si è verificato nel carcere veronese di Montorio, dove un detenuto di 33 anni e di origini tunisine si è impiccato in cella: era stato condannato a quasi tre anni di carcereper una rapina commessa a Padova. Si tratta del terzo suicidio avvenuto quest’anno in quella prigione (gli altri risalgono a maggio e a luglio, sempre con stranieri). Il 12 novembre nel carcere di Brindisi si era ucciso invece un detenuto italiano, di 43 anni, impiccandosi con un asciugamano nel bagno.

Ai 58 suicidi conclamati vanno aggiunti altri 70 detenuti morti in carcere quest’anno, in molti casi per overdose da droga, per assistenza sanitaria inadeguata o in circostanze ancora da accertare. Il totale al 15 novembre, che ha raggiunto finora 128 decessi, supera già di cinque unità il totale dell’intero 2017. E il numero è in aumento anche rispetto al 2016, quando i morti in totale furono 115, con 45 suicidi.

L’anno peggiore nella recente storia carceraria, da questo punto di vista, è il 2011: 66 suicidi e 186 morti in totale. Ma se il ritmo dei casi dovesse confermarsi, quel record potrebbe essere superato.

Dal 200 a oggi, i suicidi nelle prigioni italiane sono stati 1.044 mentre i morti in totale sono stati 2.864. Va ricordato, e anche questa è una verità sottaciuta, che i reclusi per una condanna definitiva oggi sono 39.504: questo significa che quasi il 34% degli attuali detenuti è ancora in attesa di giudizio. E statistiche consolidate rivelano che più della metà di loro, alla fine del processo, risulterà innocente.

Il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria aggiunge che “nel primo semestre del 2018 nelle carceri italiane si sono verificati anche 5.157 atti di autolesionismo, e sono stati 585 i tentativi di suicidi sventati dal personale di polizia penitenziaria, contro i 24 suicidi portati a termine in quello stesso periodo: gli episodi hanno riguardato prevalentemente detenuti in attesa di giudizio e nel primo periodo di restrizione nella struttura penitenziaria”.

Grosso modo, quindi, per ogni suicidio messo in atto ce ne sono almeno 25 tentati. Se si dovesse moltiplicare per 25 il numero dei suicidi riusciti alla metà di novembre, questo significa che il totale arriverebbe a 1.450. È una statistica sconvolgente, che meriterebbe più attenzione da parte del ministero della Giustizia, della politica e anche dell’opinione pubblica.