Borsa Italiana: mercato ETFplus a crescita costante, oggi a 1.000 ETF quotati

Il mercato ETFplus raggiunge il traguardo di 1001 ETF, di cui 692 equity e 309 fixed income. A fine maggio l’AUM del mercato ETFplus aveva raggiunto quota 73,13 miliardi di Euro con 45,89 miliardi di Euro scambiati nei primi cinque mesi dell’anno e 145 nuovi strumenti quotati per un totale di 1.318 strumenti, di cui 1001 ETF, disponibili sul mercato ETFplus.

ETFplus conta 1001 ETF: 692 strumenti equity e 309 strumenti fixed income. A fine maggio l’AUM degli ETF ha raggiunto quota 67,2 miliardi di Euro, di cui il 48,3% detenuto in ETF fixed income. Il controvalore scambiato è pari a 45,89 miliardi di Euro e sono stati raccolti 1,69 miliardi di Euro.

I primi cinque mesi dell’anno hanno visto la quotazione di 145 nuovi strumenti – 143 ETF; 2 ETC - per un totale di 1.318 strumenti disponibili sul mercato ETFplus. Si segnala inoltre l’ingresso di un nuovo emittente di ETF, Vanguard, per un totale di 20 emittenti.

Silvia Bosoni, Responsabile ETF, ETP e fondi aperti di Borsa Italiana, ha commentato: “Il primo ETF è stato quotato in Borsa Italiana nel settembre del 2002. Da allora il settore degli ETF è stato in costante crescita e attualmente rappresenta a livello mondiale un mercato da oltre cinque mila miliardi di dollari. Il traguardo dei 1000 ETF è per noi una grande soddisfazione e un ulteriore riconoscimento del ruolo di leadership di ETFplus a livello europeo.