Bruno Rota torna in Lombardia. Tour con il Movimento 5 Stelle

Sabato 8 luglio si terrà a Brescia la terza tappa di “Ora tocca a noi” il tour del M5S Lombardia "per sollecitare il dibattito sulle politiche regionali e raccogliere istanze che saranno valutate nell’elaborazione del programma elettorale per le prossime elezioni regionali. Si discuterà di trasporto pubblico e infrastrutture, consumo di suolo, società partecipate, corruzione e antimafia".



L’appuntamento è alle 10 presso la Cascina Maggia, in Via della Maggia a Brescia (La location è raggiungibile in pochi minuti dall’uscita "Brescia Centro" dell’autostrada A4). Nel corso dei lavori della mattinata, dopo un’introduzione del portavoce regionale Giampietro Maccabiani, ci si concentrerà sul trasporto pubblico con un intervento della portavoce regionale Iolanda Nanni. Bruno Rota (Direttore Generale di ATAC Azienda Trasporti di Roma Capitale) relazionerà sul tema del trasporto pubblico locale e Roberto Cuda (Giornalista d’inchiesta specializzato in grandi opere, Brebemi, TAV, Pedemontana) interverrà sul tema della cemetificazione dovuta alle grandi opere. Il portavoce M5S Gianmarco Corbetta introdurrà il tema della tutela del suolo con la descrizione della proposta di legge regionale del M5S contro il consumo di suolo, Roberto Cenci (Esperto ambientale ed ex funzionario della commissione europea) parlerà degli effetti del consumo di suolo per le generazioni future, mentre l'urbanista Emanuele Garda relazionerà sulla legge regionale sul consumo suolo attualmente in vigore.



Le politiche di controllo e contenimento della corruzione e delle infiltrazioni mafiose saranno discusse dalla portavoce regionale Silvana Carcano e da Alberto Vannucci (Professore ordinario di Scienza Politica all’Università di Pisa, Direttore del Master Universitario sull’anticorruzione e l’antimafia). Dalle 14 alle 16.30 infine, si riuniranno i tavoli di lavoro.



“Ora tocca a noi” si concluderà a Milano il 16 settembre (ingresso libero e gratuito).