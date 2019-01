Brunswick prima in Italia nell’M&A per Mergermarket nel 2018

Brunswick Group si conferma prima in Italia per valore delle operazioni di M&A secondo la classifica Mergermarket M&A League Tables 2018 dei consulenti di comunicazione, con una crescita più che raddoppiata rispetto al 2017. Brunswick guida infatti la classifica annuale italiana con un valore di 52,5 miliardi di euro (59,6 miliardi di dollari US) su 10 operazioni, pari a un incremento del 129,7% sull’anno precedente.

Il Gruppo si conferma primo per valore delle operazioni anche in Europa, con 259 miliardi di euro (294 miliardi di dollari US) su 153 operazioni seguite, pari a una crescita del 32,2% rispetto al 2017.

A livello globale, Brunswick Group sale al secondo posto, con 343 miliardi di euro (389 miliardi di dollari) su 226 operazioni, pari a una crescita del 26,2%.