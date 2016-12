Calcio: tutti i promossi e i bocciati nel pagellone del 2016

La sportività del Nacional Medellin VOTO 10

I colombiani chiedono e ottengono che la Copa Sudamericana sia assegnata alla Chapecoense, squadra cancellata dal disastro aereo che ha funestato il 2016. Un gesto straordinario, anche se sul piano sportivo sarebbe stata più giusta un’assegnazione ex aequo.





Cristiano Ronaldo VOTO 9,5

C’è ben poco da aggiungere a quanto ha detto CR7 coi fatti, sul campo. Ha vinto tutto e, sebbene gli immancabili critici sottolineino come a Euro 2016 il Portogallo abbia trionfato dopo la sua uscita per infortunio, va pur detto che quel passaggio sfortunato ha contribuito a renderlo più umano e meno distante dai comuni mortali.



Claudio Ranieri VOTO 9,5

Il suo Leicester ha realizzato senza dubbio l’impresa dell’anno, vincendo il campionato inglese contro ogni pronostico e con un monte-ingaggi drammaticamente inferiore a quello delle big. Al di là della retorica, il successo dei “Foxes” ha dimostrato che, anche nel calcio moderno, i sogni possono diventare realtà.



Eder VOTO 9

Purtroppo non stiamo parlando dell’interista, ennesimo oriundo ad approdare in azzurro, ma di Ederzito Antonio Macedo Lopes, protagonista a sorpresa della finale di Euro 2016. Per anni il Portogallo è arrivato alle competizioni internazionali con una bella squadra, ma senza un bomber di livello adeguato. Con l’infortunio di Cristiano Ronaldo, la maledizione sembrava ripetersi. Ma, quando nessuno se lo aspettava, Eder ha segnato la rete che l’ha infranta.



Antonio Conte VOTO 8,5

E’ veramente il Re Mida del pallone. Forse la sua Juve era troppo forte per il campionato italiano, ma è stato lui a portarla a quel livello. Poi è andato in nazionale e, con una squadra mediocre, è andato ogni previsione, cedendo solamente per via dei disgraziati rigori di Zaza e Pellè. Quindi è atterrato al Chelsea e, cambiando schemi e posizioni dei singoli, ha riportato i “Blues” in cima alla Premier. Un grandissimo.









Gonzalo Higuain VOTO 8,5

Nettamente il miglior calciatore in assoluto del campionato italiano. Lo ha dimostrato senza ombra di dubbio segnando a raffica prima con la maglia del Napoli e poi con quella della Juve, dribblando anche il malocchio che alcuni suoi ex tifosi hanno provato a lanciargli addosso. Semmai dovrà preoccuparsi della concorrenza interna, perché il più accreditato sfidante per la sua corona ce l’ha proprio accanto: è Dybala.



Massimiliano Allegri VOTO 8,5

La sua Juve gioca male? Ma non sarà che a sostenerlo sono quei miei colleghi giornalisti che sognano che la lotta per lo Scudetto si riapra, dopo anni di no contest? Con buona pace di chi deve per forza trovare qualcosa da ridire, il Conte Max è sempre al top. E, se riuscirà ad agguantare quella Champions che la Juve insegue ormai da vent’anni, zittirà davvero tutti.



Dries Mertens VOTO 8

Mi ero permesso di dirlo ben prima che segnasse sette gol in sette giorni: il ragazzo è un fenomeno, se utilizzato al meglio. Complimenti a lui e a Sarri per esserci riuscito.









La nazionale islandese VOTO 8

Un riconoscimento collettivo ad una squadra che è riuscita ad andare ogni pronostico, emozionando anche i tifosi neutrali. Impossibile rimanere insensibili di fronte all’impresa sportiva ed all’entusiasmo dei suoi tifosi.



Il ritorno dell’Old Firm VOTO 8

Per chi ama (davvero) il calcio internazionale, la mancanza del derby di Glasgow non era una condizione accettabile. I guai dei Rangers hanno privato gli appassionati di una sfida dai contenuti tecnici non sempre eccezionali (anzi…), ma assolutamente impareggiabile per quanto riguarda la grinta, i significati sociali, politici e religiosi. Questa partita è una delle ragioni per cui il calcio è una cosa serissima. Anche per chi non lo segue.

Diego Pablo Simeone VOTO 8

Un grande trascinatore, diventato un grande allenatore. Con lui, l’Atletico Madrid è arrivato ad un solo passo dalla gloria europea, perdendo (ancora!) l’Euroderby contro il favorito Real soltanto ai rigori. Speriamo che non incontri mai per strada Sergio Ramos, altrimenti sono guai…



I tifosi irlandesi a Euro 2016 VOTO 7,5

Uno spettacolo meraviglioso, come sempre, sia negli stadi, che nelle città. Mai violenti e sempre festanti, lanciano anche una nuova moda: ispirandosi a “Freed from desire” di Gala, rinnovano l'arte di creare cori da stadio sull'aria delle canzoni da hit parade.



Chris Coleman VOTO 7,5

Alzi la mano chi avrebbe scommesso sul Galles tra le prime quattro a Euro 2016? Il 46enne tecnico, ex Fulham e Real Sociedad, ha realizzato il primo vero colpaccio della sua carriera.

Vincenzo Montella VOTO 7,5

Dopo un avvio molto positivo, la sua carriera di allenatore sembrava in fase calante. Con il Milan sta facendo davvero bene, sia valorizzando una rosa non eccelsa, sia proteggendola in maniera esemplare dalle inevitabili incertezze derivanti dalla situazione societaria. E poi... ha battuto la Juve sia in campionato che in Supercoppa! Giù il cappello.



Siviglia VOTO 7

Vince la sua terza Europa League consecutiva, contribuendo così allo strapotere della Spagna sul calcio internazionale. Ci si aspettava qualcosa di più in Champions League, onestamente.









Giampiero Gasperini VOTO 7

Il sesto posto conquistato col Genoa non gli è bastato per essere amato da una parte dei tifosi, vista la sua coraggiosa presa di posizione contro certi ultras. La prima parte di questa stagione con l’Atalanta lo ripaga di questa delusione, senza considerare quella patita con l’Inter, troppo frettolosa nel cacciarlo via. I nerazzurri di Bergamo si sono dimostrati ben più lungimiranti, dopo un avvio difficile.



Gianluigi Donnarumma VOTO 7

Premio speciale per la rivelazione dell’anno ad un ragazzo che ha tutte le potenzialità per prendere il posto che oggi appartiene ad un altro Gianluigi: tale Buffon, campione del mondo. Sicuramente in azzurro… ma anche in bianconero? Gli intrecci di mercato rischiano di diventare molto interessanti…



Inter VOTO 5

E’ ormai da qualche anno che la Beneamata non se la passa benissimo e per questa stagione il suo benchmark non poteva certo essere la Juve. Ma il Milan senza dubbio sì. Con una rosa oggettivamente migliore rispetto a quella dei cugini, i nerazzurri stanno faticando oltre ogni previsione. Ancora una volta, si paga il prezzo di scelte umorali, come il rapidissimo alternarsi in panchina tra Mancini, De Boer e Pioli. Come si fa a costruire un progetto, in questo modo?



La Supercoppa italiana a Doha VOTO 5

Per carità, l’idea di giocare all’estero non è una novità e ne comprendiamo tutti le motivazioni. Ma far giocare Juventus-Milan alle 17.30 di venerdì 23 dicembre, quando chi non lavora è alle prese con gli ultimi preparativi per Natale è sembrato uno scherzo di cattivo gusto.









L’introduzione della VAR VOTO 5

Personalmente, non sono mai stato favorevole all’introduzione della “moviola in campo”. A furia di sentirne parlare, però, mi ero ormai rassegnato all’idea… ma le prime applicazioni sul campo mi fanno pensare che forse ci avevo visto giusto allora. Certo, ogni novità richiede del tempo per diventare efficace, ma per quest’anno tocca bocciarla. O almeno rimandarla.



Josè Mourinho VOTO 5

Erano tutti concordi nell'indicare lui e solo lui come vero erede del mitico Sir Alex Ferguson. Un mercato stratosferico, con gli acquisti di Pogba e Ibrahimovic, non aveva fatto che aumentare l'ambizione dei tifosi del Manchester United. Ma, almeno per ora, la realtà si è rivelata molto deludente.



La nazionale argentina VOTO 5

Per il terzo anno consecutivo, perde una finale: mondiale nel 2014, Copa America nel 2015 e 2016. Messi annuncia l'addio alla Selecciòn, anche se poi ci ripensa... Non esattamente una situazione idilliaca.



Le scelte della Football Association VOTO 4,5

D’accordo, fare l’allenatore dell’Inghilterra è un mestiere difficile, ma proprio per questo bisognerebbe pensarci con maggiore attenzione. Prima c’era Roy Hodgson, che ha affondato la squadra con scelte assurde come schierare Rooney a centrocampo. Poi è arrivato Allardyce, che è durato solo due mesi, prima di essere costretto a rassegnare le dimissioni per uno scandalo mediatico. Southgate è autorizzato a fare gli scongiuri che ritiene più opportuni.