Domani mercoledì 29 maggio, alle ore 10.00 presso la Sala del Refettorio- Palazzo San Macuto della Camera dei Deputati, si terrà il convegno “Canapa una risorsa da sfruttare un’occasione da non perdere”, organizzato dall’Associazione Canapa Sativa Italia. La tavola rotonda vuol essere l’occasione per fare il punto sulla filiera della Canapa Industriale e tutte le sue applicazioni, toccando numerosi aspetti e coinvolgendo i diversi protagonisti di un settore economico in grande espansione. Approvvigionamento di sementi da parte delle aziende, posizione dell’European Industrial Hemp Association sulla questione novel food e temi collegati alla Canapa in discussione a Bruxelles, esigenza di certificazione per il fiore italiano, criticità delle varietà coltivabili in relazione agli usi moderni, criticità nello sviluppo della filiera, concorrenza sleale, investimenti e norme necessarie. Sono questi alcuni degli argomenti sui quali si confronteranno tra gli altri: Davide Galvagno, presidente di CSI; le deputate del gruppo Misto e componenti della commissione agricoltura Silvia Benedetti e Sara Cunial; Rachele Invernizzi, vicepresidente di Federcanapa.