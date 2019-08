Capital Group rafforza il team italiano con l’ingresso di Emanuele De Angelis

Capital Group annuncia il rafforzamento del proprio team in Italia con l’ingresso di Emanuele De Angelis in qualità di Client Service Senior Associate. Capital Group, fondata negli Stati Uniti nel 1931, è una società d'investimento tra le più grandi e di maggiore esperienza al mondo, con masse in gestione per oltre 1.900 miliardi di dollari. Emanuele affiancherà Vlasta Gregis, Cristina Mazzurana e Paola Pallotta, che rappresentano la società in Italia.

Emanuele De Angelis vanta un’esperienza di circa 20 anni nel settore dell’asset management. Proviene da Allianz Global Investors GmbH dove, negli ultimi 11 anni, ha ricoperto ruoli crescenti nell’ambito del client support, da ultimo la posizione di Client Account Manager. In precedenza ha lavorato in RAS Asset Management SGR S.p.A nell’ambito della Direzione Commerciale ricoprendo il ruolo di Institutional Clients Sales Support. Emanuele ha conseguito una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino.

“L’ampliamento del team italiano è un segnale della progressiva importanza acquisita dal mercato italiano per la società”, ha affermato Grant Leon, Managing Director, Financial Intermediaries, Europa e Asia di Capital Group, “ed è la conferma del continuo impegno a crescere nel mercato fornendo il miglior supporto possibile alla clientela Italiana.”