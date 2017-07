Casa isolata con vista a Guanacaste

Desiderate una villa da sogno con tutti i comfort possibili e inimmaginabili? Il mondo è pieno di meraviglie del genere, spesso non alla portata del portafoglio di tutti. Questa dimora a Playas del Coco, Guanacaste, non è certo per chiunque. Con i suoi 683 metri quadri e il prezzo di 1.609.000 euro, si tratta di una soluzione lussuosa, elegante e ricercata, perfetta per chi ama sognare ad occhi aperti ed è pronto a investire il proprio denaro in residenze di questo tipo. La casa comprende quattro camere da letto, cinque bagni ed ha una superficie esterna di più tremila e duecento metri quadri. Essa è stata costruita nel 2016, ha una meravigliosa vista sul mare ed è in eccellente stato.

L'incredibile villa ha uno spazio esterno davvero molto curato. Una meravigliosa piattaforma si affaccia infatti sulla costa e sul mare, resa ancora più preziosa da una piscina da cui godere di questa vista unica e fantastica. Intorno ad essa non mancano sedie e sdraio per il più totale relax. La casa, di colore bianco, ha grandi finestre, in grado di rendere le stanze ancora più luminose. Gli arredi, di tipo contemporaneo, sono di altissima qualità. La cucina, con pavimentazione in legno e ripiani in marmo, è esattamente il sogno di ogni amante del buon cibo che si diletti nella preparazione di manicaretti. Accanto ad essa, in un unico open space, si trova la sala da pranzo. Anche questo articolato spazio dà sul mare e sulle meraviglie della costa. Le camere hanno un aspetto minimal, ma incredibilmente chic. I colori che la fanno da padroni sono il bianco, il nero e le varie tonalità dei grigi.

Come non menzionare i bagni, dotati di gigantesche docce con vista? In questa casa ogni spazio è stato studiato in ogni suo minimo dettaglio. Un impianto di condizionamento vi aiuterà a tenere l'ambiente più fresco così come numerose pale situate sui soffitti. Le scale e le finestre contribuiscono a dare all'ambiente un'idea di leggerezza. Alcuni spazi non sono stati arredati completamente per permettere a chi acquisterà la casa di scegliere i pezzi maggiormente di suo gradimento. La casa si trova in posizione isolata, su un promontorio, distante da altre costruzioni, ed è perfetta per tutti coloro che amano mantenere la propria privacy. Essa permette di godere di una vista meravigliosa sia durante il giorno che nel corso della notte. Un ingegnoso impianto d’illuminazione, attentamente progettato, contribuirà a creare in ogni parte della casa la giusta atmosfera.