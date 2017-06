Dimora di lusso a Rio de Janerio

A Vieira Souto, Rio de Janeiro, Brasile, si trova una delle più belle residenze di tutto lo stato. Si tratta di un esclusivo attico di lusso, dalla metratura di 565 metri, dotato di quattro camere da letto, sei bagni, due cucine, un giardino privato e una classe energetica A+. Gli spazi, sia interni che esterni, sono assolutamente spettacolari e tutti all'insegna del lusso. Il prezzo non è certo contenuto e si aggira intorno ai sei milioni di euro, ma per un luogo di questo tipo la cifra è più che onesta.



Una delle prime cose che colpisce il visitatore che giunge in questa esclusiva ed elegante dimora sono gli spazi esterni. Curati in ogni dettaglio, presentano ogni tipo di comfort: dalle eleganti sdraio ai comodi divani, a tende sistemate ad hoc per rendere l'ambiente ancora più ricercato e per proteggere dalla luce del sole. Non mancano splendide piante, che aiutano a rendere la zona ancora più intima e numerosi dettagli in legno, per conferire un senso di calore allo spazio, oltre ad una meravigliosa piscina. Anche l'illuminazione è stata attentamente studiata per poter stupire chi osserva con i suoi effetti.



All'interno il lusso regna nuovamente sovrano: gli spazi sono ampi e riccamente arredati, senza lasciare nulla al caso. L'arredamento è moderno, molto curato, caratterizzato da tonalità neutre e piccoli tocchi di colore. Per terra, in molti degli spazi, si trova un favoloso e pregiato parquet. Non manca uno spazio dedicato alla convivialità con un grande tavolo e comode sedie, per ospitare la famiglia e gli amici ogni qualvolta lo si desideri. Una delle cucine è caratterizzata da tonalità metallizzate e superfici riflettenti, con una gamma di colori che spazia soprattutto tra i toni del nero e del grigio. I bagni sono anch'essi molto moderni, dotati di sanitari all'avanguardia e di elementi di design. Un'incredibile cabina armadio, di colore bianco, è già predisposta per ospitare gli abiti e gli accessori di tutti gli amanti della moda. Anche le scale e i corridoi, che uniscono i vari ambienti sono caratterizzati da particolari tipi di illuminazione, in modo da rendere gli spazi ancora più accoglienti.

Altri locali degni di nota e che non fanno che sottolineare la ricercatezza di questo tipo di residenza sono la palestra, il locale lavanderia, la sauna ed uno spazio home theater. L'attico inoltre può usufruire di un attento servizio di portineria per ventiquattro ore al giorno, altro segno di esclusività.