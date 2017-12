Elegante appartamento da comprare nel cuore di Roma

Da qualche settimana è sul mercato un lussuoso e raffinato appartamento a Roma, nel noto quartiere Parioli ed è stato posto in vendita al prezzo di 2.950.000 euro. La casa si trova esattamente al terzo piano di un antico palazzo di Via dei Monti Parioli ed ha una superficie di 400 mq. La zona è molto tranquilla ed è scelta in genere dai professionisti e da persone di alto profilo. Nello specifico, sorge a pochi metri dall’ingresso di Villa Borghese e in 15 minuti si può arrivare alla Stazione Termini e a Piazza del Popolo. Inoltre, ci sono molte scuole, musei, negozi, locali e ristoranti per tutti i gusti ed anche i mezzi di trasporto sono efficienti e facilmente raggiungibili. La palazzina che ospita l’appartamento è dotata di ascensore interno e di portineria e sono disponibili anche una cantina e un box auto coperto.



Il palazzo nel suo complesso è in perfette condizioni strutturali e la casa si sviluppa su un unico livello. È composta da un grande ingresso a galleria che presenta dei pavimenti in marmo lucido, delle pareti rivestite in legno chiaro e tanti specchi. Da questa zona si accede all’ambiente principale, ovvero un enorme salone con grandi vetrate che offrono una magnifica vista panoramica. Qui sono poi presenti un camino in marmo e una piccola terrazza abitabile dove mangiare o fare colazione all’aperto. Adiacente a questa stanza c’è poi una piccola sala da pranzo arredata con gusto e semplicità. I 5 bagni dell’appartamento hanno un design moderno e di classe e sono tutti rifiniti con marmi pregiati, specchiere, vasche da bagno con idromassaggio e parquet.



Invece la zona notte comprende una prima camera da letto padronale con bagno privato ma ci sono altre 3 camere da letto per gli ospiti. Queste presentano un elegante arredamento con mobili in legno, divani in pelle, lampade a stelo e grandi librerie. Per quanto riguarda la cucina, è molto luminosa ed è fornita dei principali elettrodomestici a basso consumo energetico. Si suddivide in due parti e si può utilizzare la penisola centrale con piano in marmo come tavolo o come banco di lavoro per cucinare. Tutti gli ambienti dell’appartamento sono stati ristrutturati e oltre ai rivestimenti in boiserie sulle pareti, ci sono delle pregevoli decorazioni in stucco veneziano. Gli infissi poi, sono realizzati in alluminio anodizzato con doppio vetro che riduce l’inquinamento acustico. Per concludere, è utile specificare che la casa dispone di un sistema di videosorveglianza, di un impianto antincendio ed è riscaldata tramite termosifoni.