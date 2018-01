Esclusiva villa in vendita a Milano

Nel capoluogo lombardo è stata di recente lanciata sul mercato immobiliare di lusso una prestigiosa residenza situata in via Palatino, nella zona di San Siro. La transazione è seguita dall'agente Ugo Pobbiati dell'Italy Sotheby's International Realty. Poiché l'acquisto della proprietà milanese prevede una trattativa riservata, il prezzo dell'immobile è disponibile solo su richiesta. La zona sud del quartiere in cui è ubicata la villa è nota per il verde e la tranquillità delle sue gradevoli vie residenziali, la struttura compatta di San Siro la tramuta di fatto in un'isola autonoma rispetto al contesto urbano, consentendone nel contempo un agevole raccordo con il centro cittadino. Del resto la zona ospita alcuni luoghi nevralgici della città quali la Fiera di Milano e l'area sportiva in cui sorgono l'Ippodromo e lo Stadio Meazza.



La villa di via Palatino si espande su una superficie di ben 700 metri quadrati articolati su tre livelli comprendenti sei camere da letto e quattro bagni. Il rigoglioso giardino piantumato, che circondando l'intera abitazione garantisce la massima tranquillità e la privacy più assoluta ai suoi residenti, copre una superficie verde di 1300 metri quadrati. Lo spazio esterno ospita inoltre un'ampia piscina. La villa è in ottimo stato essendo stata completamente ristrutturata ed è pronta per essere abitata. Gli ambienti interni vantano un arredo e un mobilio di gran pregio e dettagli di design fini ed eleganti. In particolare alcune stanze presentano pareti con muratura a vista e ampie vetrate con vista sul verde che inondano di luce naturale gli spazi abitativi interni.



Il piano terra ospita un soggiorno con gradevole vista sul giardino, un salone con un romantico camino, una sala da pranzo e un'ampia cucina abitabile dotata di un'isola e di una veranda che offre un affaccio diretto sulla zona piscina. Il medesimo piano comprende inoltre due camere da letto e un bagno. Due camere da letto matrimoniali e un ulteriore bagno si snodano nel primo piano della villa. Il seminterrato ospita invece la zona lavanderia, un ampio garage da due posti auto, un'area living e l'alloggio per il personale di servizio. Anche in questo livello trovano posto altre due camere da letto e due bagni. La residenza dispone di una cantina, del riscaldamento autonomo e dell'impianto d'allarme. L'efficienza energetica si attesta sulla classe G.