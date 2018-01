I fasti di Venezia in un lussuoso appartamento in vendita

Poche città al mondo hanno il fascino di Venezia. La città lagunare attira ogni anno milioni di visitatori da ogni parte del mondo per le sue peculiarità. La più incredibile è che le case e le antiche costruzioni emergono direttamente dalle acque del mare, specchiandosi in esse in un gioco ottico senza eguali. Se Venezia emoziona semplicemente quando la si visita brevemente, quali intense sensazioni si potrebbero provare vivendoci? E non prendendo alloggio in una casa qualunque, ma in un'abitazione che affaccia direttamente sul Canal Grande, la principale arteria di comunicazione di Venezia, e sul ponte dell'Accademia, uno dei quattro che attraversano il canale. L'appartamento si trova al primo piano, è dotato anche di ascensore e dalle sue finestre permette di spingere lo sguardo fino al bacino di San Marco.



Quest’appartamento è attualmente in vendita a una cifra da concordare con i potenziali e fortunati acquirenti. Venne costruito nel XIV secolo dalla famiglia nobile degli Orio, e in seguito è stato accuratamente restaurato con cura e amore davvero unici. Non solo la struttura è stata adeguata alle nuove necessità di un inquilino contemporaneo, potendo dunque garantire tutti i comfort necessari, come ad esempio la presenza di un efficace impianto di condizionamento. Soprattutto, gli arredi e le tappezzerie sono stati studiati nei minimi dettagli per ricordare proprio il modo in cui si viveva in passato nella ricca Venezia. La loro realizzazione è stata affidata ai migliori artigiani del mondo, ad esempio alla Maison Brazet, nota per aver operato i restauri dei tendaggi delle abitazioni storiche di Versailles e Fointanbleau.



Il mobilio, i quadri, e tutte le suppellettili che decorano la casa sul Canal Grande hanno un elevato valore storico, e riempiono con stile le tre camere da letto e i quattro bagni, di cui uno dedicato agli ospiti. La hall dell'ingresso conduce al salone principale e poi a un secondo salone. Qui si trova il mezzanino, il quale è stato arredato con gusto arabeggiante. Dal corridoio si accede inoltre alla cucina, attrezzata in modo completo, alla sala lavanderia e ad altre stanze di servizio. Il salone principale offre poi l'accesso ad altri spazi, tra cui la stanza da letto padronale, con bagno rivestito da mosaici dorati, e quella da pranzo. Si giunge infine alla splendida terrazza dalla quale godere il panorama unico che offre la città di Venezia.