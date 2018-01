In vendita a Long Bay, una casa esclusiva in posizione incantevole

Nelle Isole Britanniche, sulla collina di Long Bay, una splendida abitazione è pronta per accogliere i suoi ospiti con un meraviglioso panorama, confortevoli spazi interni e arredamenti di gran classe. La residenza si chiama Celestial House e già il nome rende l'idea della collocazione e delle peculiarità di questa costruzione esclusiva. La proprietà è composta da ben cinque camere da letto con altrettanti bagni, ambienti grandi, luminosi e piacevolmente arredati, e più di 12.545 metri quadri di spazi esterni tra verande, terrazzi e giardini. La posizione è invidiabile, riservata e appartata tra il verde della collina, ma di fronte al mare e non lontana dai principali servizi. Sicuramente una dimora che somiglia molto a quella che di solito s’immagina quando si desidera stare in tranquillità, a contatto con la natura e con tutti gli agi e le comodità. Un sogno realizzabile con 4.506.400 euro.



Costruita nel 2013, la Celestial House si presenta in modo splendido già per l'aspetto esterno e dispone di ambienti grandi e luminosi. Le porte finestra permettono di apprezzare al meglio la spettacolare veduta sul mare e sulla collina. Una strategica veranda circonda la costruzione e conduce nel salotto, tanto ampio da poter accogliere un buon numero di ospiti facendoli sentire a proprio agio. Tutta la casa ha ambienti particolarmente spaziosi. Non fa eccezione la cucina con isola centrale, arredata con elettrodomestici di ultima generazione e aperta sulla zona pranzo. In ogni stanza ci sono elementi in legno scuro: sedie, mobili o soffittatura danno un tocco di originalità e calore. L'atmosfera tropicale non si respira soltanto nei giardini di palme che circondano la casa, ma è riproposta all'interno con arredamenti scelti con cura.



Alla Celestial House di Long Bay non manca, e non potrebbe essere altrimenti, un'invitante e sinuosa piscina che accompagna il disegno della casa, appoggiata con garbo sulla collina. Gli spazi esterni sono ben curati e, anche grazie al clima favorevole, molto piacevoli da vivere durante tutto l'anno. Se una parte del fascino della residenza è data dalla sua posizione appartata, ciò non toglie che sia molto facile raggiungere da qui i principali servizi e mezzi di trasporto. Ci vogliono solo quindici minuti per arrivare al molo dei traghetti e alle isole vicine, come St John e St Thomas. Anche all'aeroporto si giunge con facilità e in poco tempo. Questa casa unifamiliare nelle Isole Vergini Britanniche è l'ideale per chi adora la bellezza, la natura e il relax: una residenza davvero straordinaria.