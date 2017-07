In vendita casa di prestigio a Tel Aviv

A Herzliya Pituach, nel distretto di Tel Aviv, è in vendita una splendida casa unifamiliare su due livelli, che si estende per ben 517 metri quadrati. Si tratta di un immobile di lusso, costruito appena qualche anno fa e in ottime condizioni, il cui prezzo di mercato è 4.391.700 euro. L'immobile si compone di cinque camere da letto e altrettanti bagni accessoriati; il primo piano è occupato quasi interamente dalla cosiddetta zona-giorno, un open space dalle linee essenziali e pulite, caratterizzato da colori chiari e dal bianco accecante dei pavimenti in marmo e delle pareti. La zona giorno comprende sia la cucina accessoriata, completa di elettrodomestici Miele di ultima generazione, sia la sala da pranzo che dispone anche di un ampio angolo salotto. La scelta di non chiudere i singoli ambienti, lasciando aperto uno spazio decisamente grande, è voluta: è perfettamente in linea con lo stile moderno di questa struttura pensata per essere funzionale e lineare.

Quasi tutta la facciata anteriore della struttura è costituita da ampie vetrate che hanno una duplice funzione. Da una parte consentono alla luce naturale di entrare, inondando gli ambienti e dando quasi l'impressione di trovarsi all'aperto, dall'altra fanno in modo che gli abitanti della casa possano godere appieno del panorama circostante. All'esterno, infatti, l'abitazione è circondata da un lussureggiante giardino che si estende su una superficie di 100 metri quadrati e che comprende anche una piscina a sfioro lunga ben cinquanta metri. Completamente ammobiliata, la casa è dotata anche di un ascensore e di un impianto di video-sorveglianza, ed è perfetta sia per una famiglia, sia per un singolo o una coppia che desidera poter ospitare i propri amici e parenti garantendo loro tutta la privacy di cui possono aver bisogno.

A pochi passi dalla spiaggia di Herzliya, la villa si trova in una zona turistica particolarmente ambita; grazie alla sua posizione strategica, risulta molto vicina sia all'oceano, sia a un immenso parco verde dove fare lunghe passeggiate all'aria aperta. Il riscaldamento a pavimento, l'impianto di condizionamento e un impianto audio accuratamente nascosto sono solo alcuni dei comfort di cui dispone questa splendida e solida abitazione che si staglia come una roccia bianca in un'oasi di verde. Distante diverse centinaia di metri dalle altre abitazioni del circondario, è perfetta per chi desidera la propria privacy, ma al tempo stesso vuole avere accesso a tutti gli agi garantiti dalla città.