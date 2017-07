In vendita una casa di lusso a Makena, Hawaii

Sotheby's International Realty ha messo in vendita una casa di lusso presso la località di Makena, alle isole Hawaii. Il prezzo non è ancora stato svelato ed è possibile scoprirlo solo su richiesta. Si tratta di una proprietà che copre 4.000 metri quadri, mentre la superficie della casa è di 975 metri quadrati. Tutto intorno si snoda un porticato che permette di ammirare in tranquillità la natura circostante, tra cui una vista mozzafiato dell'Oceano Pacifico che si può godere direttamente dal proprio letto per quanto riguarda le camere padronali. Data la posizione, inoltre, è possibile ammirare le montagne. In totale, le camere da letto sono 8 e ciascuna è provvista del proprio bagno. È inoltre presente un piccolo cinema privato. Ad ogni modo, è nella parte esterna che questa casa di lusso dà il meglio di sé. Nella tenuta ci sono, infatti, fontane, stagni e un cinema all'aperto che compare dalla piscina, offrendo in questo modo un'esperienza di cinema impareggiabile.



Una capanna adiacente alla piscina offre altre camere da letto, una cucina ben equipaggiata e un soggiorno per godere appieno il bel tempo di Makena rilassandosi in un ambiente che tanto sembra un resort. Infatti, ogni bagno è attrezzato con una vasca idromassaggio e con elementi da spa. La parte esterna e il ponte coprono circa 900 metri quadri, sono ammobiliati e danno la possibilità ai padroni di casa di sfruttare questa grande zona d'incontro per feste all'aperto sotto le stelle. Per completare il tutto, la casa comprende anche un garage che può contenere fino a 6 automobili. Una proprietà del genere ha bisogno inoltre di un guardiano, il cui quartiere generale si trova all'interno della tenuta.



Oltre a questa figura professionale, trattandosi di una casa di lusso, è previsto un sistema di sicurezza di ultima tecnologia, così come un sistema d’interfono. L'arredamento è d'ispirazione hawaiana, composto da mobili intagliati provenienti da legno locale, per mantenere continuità con l'ambiente circostante. Il piano di lavoro della cucina è in granito ed è inoltre presente una piccola cantina dove tenere in fresco la propria riserva di vini. Allo stesso modo, per sfruttare al meglio l'esteso spazio all'aperto, si può utilizzare la cucina esterna.