Una villa di lusso nell'attraente isola di Ischia

Nell'incantevole scenario di Ischia, fatto di case incastonate nella roccia circondate dal profumo inebriante degli aromi selvatici, si erge un'imponente villa ottocentesca di 1800 mq. La prestigiosa dimora, costituita da una villa principale di 1500 mq e di altri 800 mq utilizzati per le dependence degli ospiti, è in vendita a un prezzo su richiesta. Sita in via Morgioni nell'alta località di San Ciro, a non molta distanza dal corso, la villa è poco lontana dalle attrattive principali dell'isola. Oasi di relax e pace immersa in un verde lussureggiante, la dimora garantisce vacanze strepitose in un luogo che ogni anno accoglie migliaia di turisti.



L'edificio si sviluppa su due piani ed è dotato di una struttura complessa e articolata tipica delle case ottocentesche. Un sistema ad archi rifinisce il primo piano, decorandolo in modo superbo. Interessante e curata nei minimi dettagli, la villa padronale conserva nella sua soluzione architettonica, le caratteristiche raffinate delle ville borghesi di un tempo. La struttura abitativa, infatti, si affaccia direttamente sul mare, permettendo di usufruire così di splendide terrazze che propongono uno scenario spettacolare a stretto contatto con la natura. Sette ettari di terreno circondano la sontuosa villa in modo spettacolare, offrendo la possibilità di godere di ore di puro relax in giardino, all'ombra di alberi rinfrescanti. La presenza di una piscina interrata propone energizzanti nuotate e la possibilità di organizzare esclusivi party all'aperto.



Gli interni stupiscono per la raffinatezza degli arredi e la semplicità delle finiture. I pavimenti in maiolica arricchiscono le stanze spaziose composte da mobili antichi. Ampi balconi consentono l'ingresso della luce regalando un'atmosfera luminosa all'ambiente. La presenza di camini ergonomici permette di usufruire dell'accogliente struttura anche nel periodo invernale. Arredate con mobili in legno, le camere da letto sono comode e suggestive poiché affacciate su un panorama mozzafiato. Sia la camera con letto matrimoniale che l'altra camera con due letti sono provviste di bagni ergonomici. Un ampio salone con svariati balconi e un soggiorno spaziosissimo con diversi divani garantiscono ore di meritato riposo. La villa piacevole e comoda assicura attimi rilassanti, trasformando le vacanze in un momento unico, speciale e indimenticabile.