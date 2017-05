Villa Benzi debutta sulla scena immobiliare

Villa Benzi sorge lungo il Naviglio del fiume Brenta, nella laguna veneta. Risale al sedicesimo secolo e conserva ancora il fascino e le caratteristiche architettoniche tipiche del 1500. Apparteneva alla dinastia dei Benzi, una delle più altolocate della Venezia del tempo, che possedeva in quella stessa zona molte altre proprietà di lusso. Questa, però, è senza ombra di dubbio la più speciale, soprattutto perché i suoi soffitti sono adornati dagli affreschi originali di Ceruti: ritraggono, per lo più, scene pastorali e di vita quotidiana, ragion per cui sono una preziosa testimonianza delle usanze di quell’epoca.



La trattativa è riservata, per cui il prezzo non è noto. C’è di certo, però, che Villa Benzi è una perla rara nel panorama immobiliare del ventunesimo secolo. È una casa aristocratica, elegante e curata in ogni minimo dettaglio. L’ultimo restauro è stato effettuato nel 1960, quando gli attuali proprietari l’acquistarono e avviarono, immediatamente, una serie di opere finalizzate a preservare la bellezza storica di questo edificio. Interventi che l’hanno resa molto più funzionale di quanto non fosse un tempo: hanno ottimizzato la caldaia ed automatizzato tutti gli impianti, per poi restaurare i mobili originali, inclusi i tappeti antichi e la tappezzeria, realizzata con i pregiatissimi tessuti veneziani di Bevilacqua e Rubelli. Per quanto riguarda l’aspetto architettonico, Villa Benzi si compone di un’unità abitativa principale, che offre la bellezza di 600 metri quadrati di spazio, di una guest house di 250, provvista d’ogni comfort, e di un parco privato di 15.000 metri quadrati che vanta, sua volta, un lago e una piscina.



Gli arredi sono quelli che ci si aspetterebbe da una lussuosa dimora d’epoca: pomposi, raffinati e d’ottima fattura. Talmente ben conservati che sembra quasi che il tempo non sia mai effettivamente trascorso, tra le mura dell'esclusiva Villa Benzi. Di anni, invece, ne sono passati, e pure tanti, ma il pianoforte a coda, le ottomane, l’arcolaio, le tende, i divani futon di velluto, i tavolini da caffè, i tappeti e gli specchi sono ancora incredibilmente impeccabili. Una zona giorno da copertina, quella della splendida dimora veneziana, che si compone anche di una biblioteca, di una sala da pranzo e di vari salottini più intimi e appartati di quello principale. È sontuosa e principesca, naturalmente, anche la zona notte, che comprende quattro camere da letto e la maggior parte dei nove bagni che servono l’immobile. Meno classica, ma irresistibile, è infine la cucina, interamente realizzata in legno grezzo e dal design d’ispirazione tirolese.