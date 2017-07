Villa da sogno nel cuore della Russia

Che voi siate appassionati di architettura moderna o di palazzi d'epoca, ci sono alcune particolari soluzioni immobiliari in grado di scuotere l'animo di chiunque abbia l'onore di contemplarle. E' questo il caso di una villa di ottocento metri quadri presente a Slavkovo, città della Russia. La tenuta, dalla forma molto particolare e circondata da spazi verdi, è composta da sette camere da letto e sette bagni, da quasi mille metri di superficie esterna e da un moderno impianto di condizionamento. Questa tenuta ha una classe energetica A+.



Esternamente la villa si presenta come una costruzione particolare, meravigliosa di giorno, alla luce del sole, ma anche di notte, grazie ad un moderno impianto d’illuminazione, accuratamente studiato. Tra gli spazi esterni arredati troviamo un'area gioco pensata per i bimbi e alcuni spazi dedicati agli adulti, dove si trovano eleganti tavolini e divani, oltre che un barbecue. All'interno sembra di trovarsi in una tenuta da sogno, dove pezzi d'arredo moderni si accordano con dettagli d'epoca. E' il caso dell'elegantissimo salone, dove divani di diverse fogge e colori arredano con classe l'ambiente. Contribuiscono a caratterizzare questo spazio lussuosi lampadari, raffinati tendaggi, vetrate lavorate e un caminetto davvero grazioso.



Un altro spazio molto particolare ed elegante è quello capeggiato dal grande tavolo da pranzo, a cui si accompagnano preziosissime sedie. La cucina, di grandissime dimensioni, può ospitare un'intera squadra di chef al lavoro e permette a chi vi lavora di muoversi con agilità e praticità, per preparare deliziosi manicaretti. Non manca un'isola dove cucinare le pietanze più varie. La scala che conduce ai piani superiori è meravigliosa, ampia, in legno pregiato, con un corrimano riccamente decorato. I bagni sono molto particolari, uno di essi è caratterizzato dal colore nero e presenta una comoda vasca, un altro invece possiede caratteristiche dei bagni orientali. Le camere da letto sono tutte molto lussuose, con grandi letti, armadi, comodini e cassettiere di altissima qualità e di pregiata fattura. Splendide anche le capienti cabine armadio, perfette per i grandi amanti della moda. Elementi caratteristici della tenuta sono il giardino d'inverno, i numerosi box per le auto, il centro benessere e il solarium, il tutto alla modica cifra di quasi cinque milioni di euro circa.