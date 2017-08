Villa in vendita a Phuket, Thailandia

A Surin Beach, nella provincia thailandese di Phuket, è appena stata messa sul mercato una splendida villa dalla superficie di ben 1400 mq. Il prezzo di partenza è di oltre tre milioni e mezzo di euro, pienamente giustificati non solo dalle dimensioni della magione in questione, ma anche dal lusso che vi regna e dai materiali pregiati che caratterizzano ogni ambiente, sia interno che esterno. La villa è paragonabile a una vera e propria opera d'arte: le sembianze, infatti, sono quelle di un castello delle mille e una notte, esotico e lussuoso. L'architettura è moderna, realizzata con materiali di primissima scelta (in parte locali, in parte importati dall'estero) ma al tempo sono evidenti i richiami allo sfarzoso passato dell'Impero d'Oriente. Ma se l'esterno strizza l'occhio allo stile orientaleggiante, gli interni sono invece in stile più tipicamente contemporaneo-occidentale, con una netta predominanza del legno più pregiato.



Questo materiale compare, infatti, sia alle pareti che sui pavimenti, ma anche nei complementi d'arredo. A rendere così speciale la villa di Phuket, tuttavia, è la posizione privilegiata che occupa. La magione è stata costruita a poche centinaia di metri dal mare, su un piccolo avvallamento collinare che le consente di godere di una visuale particolarmente suggestiva sulla costa e sull'Oceano. Ciascuna camera (in tutto sono sei, di cui quattro camere da letto) gode di un'esclusiva vista mare e di un accesso diretto al giardino esterno attraverso ampie porte-finestre in vetro. Queste ultime, oltre a rendere gli ambienti molto luminosi in ogni momento della giornata, hanno come finalità principale quella di permettere un'integrazione pressoché perfetta degli spazi interni e di quelli esterni.



In altre parole, anche quando ci si trova all'interno dell'abitazione, si ha l'opportunità di godere dello splendido panorama del giardino con piscina e della lussureggiante costa qualche centinaio di metri più in là. In questa zona, poi, non ci sono solo l'Oceano e la spiaggia, ma anche le colline, le rocce di Phang Nga che si stagliano in lontananza, conferendo al panorama circostante il fascino di una cartolina. Baan Shambala (così è stata chiamata la dimora) è stata progettata in maniera tale da ottimizzare al meglio la zona giorno, un immenso open space di cui fa parte anche la cucina dotata di bar e la zona salotto che misura una trentina di metri. Dal soggiorno, grandi porte scorrevoli in vetro conducono al giardino mozzafiato che vede sia una zona dedicata alla meditazione e al relax, con persino un ponticello scolpito nella roccia naturale, sia una zona dedicata al divertimento, con piscina a sfioro e area barbecue.