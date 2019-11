Centrosinistra e grillini hanno perso la bussola politica

E’ veramente curioso che Pd e M5S chiedano a Matteo Renzi di fermare i cosiddetti ‘giochini di palazzo’.

Ed è altrettanto curioso che Matteo Renzi provochi questo ping pong di risposte solleticando i due ‘quasi partner’ sul ruolo e destino di Giuseppe Conte ‘ ma a chi volete importi del destino di Giuseppe Conte. Qui il vero problema è evitare che Salvini stravinca anche in Emilia Romagna’

Adesso i nodi, di una scelta sbagliata, quella di non dare la possibilità agli italiani di tornare alle urne, stanno arrivando al pettine portandosi dietro un canestro di uova marce pronte per arrivare sulle facce di tutti quelli che hanno fatto finta di nulla.

Il coraggio di andare al voto popolare

Certo sembrava facile metter insieme due entità diverse solo per evitare di andare al voto. Meglio sarebbe stato chiarire bene all’interno il ruolo di ciascun attore dello strano centrosinistra attuale.

Il ruolo ad esempio di Grillo, ormai solo capace di proporre provocazioni, togliere il voto agli anziani ad esempio, che ha fatto perdere un mare di voti ai grillini. Il ruolo di Di Maio, a torto o a ragione, non più considerato il vero leader dei 5 Stelle. Quello di Zingaretti, un’entità eterea che proprio non riesce a bucare lo schermo. E quello di Renzi che, a dirla tutta, sembra aver perso anche lui la bussola politica.

In questa confusione andranno avanti poco anche perché, dall’altra parte, i segnali sono ben differenti: compattezza, forza, decisione con un capo su tutti ma due leader che lo affiancano ben vispi.

Ed allora è solo questione di tempo ma più si va avanti in questa spiacevole manfrina più i partiti al Governo porteranno il loro consenso al lumicino. Meglio sarebbe avessero il coraggio di guardare in faccia la realtà e lasciare che gli elettori dicano la loro in maniera democratica.

Ma il coraggio questi, inchiodati alla poltrona, proprio non ce l’hanno.