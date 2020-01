Chi sono Luì e Sofì: la coppia nata su YouTube che ha battuto 'Tolo Tolo'

Sofia Scalia e Luigi Calagna, fidanzati anche nella vita reale, aprono il loro canale su YouTube nel 2014, senza sospettare di arrivare ad avere un successo cosi esplosivo. Oggi contano 4,6 milioni di iscritti. I loro fan sono perlopiù bambini.

Questi due giovani youtuber spuntati dal nulla e oggi in vetta alle classifiche dei film più visti e dei libri più venduti (Le fantafiabe di Luì e Sofì) sono una coppia di giovani fidanzati siciliani originari di Partinico, protagonisti della serie web Me contro Te pubblicata quotidianamente su YouTube.

LA TRAMA DEL FILM DEI RECORD

Diventati ormai famosi tra i giovanissimi, i due youtuber sperano già di vincere il premio Like Award per i loro video, ma il loro nemico, noto come Signor S, ha in mente di rubare il premio. Servendosi del proprio assistente Cattivius, il Signor S riesce a rapire Luì e Sofì, imprigionandoli nel laboratorio sotterraneo e sostituendoli con due cloni che reclamizzano in video uno slime molto gradito ai bambini. Grazie ad esso, il Signor S cercherà di diventare il padrone del Mondo, annientando le celebri "trote" dei Me contro Te con l'aiuto di Perfidia.