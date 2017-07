ChiamaMartino, il nuovo servizio di vicinato 2.0 per le incombenze quotidiane

Avete bisogno di una mano con le faccende quotidiane e non sapete a chi rivolgervi? Nessun problema! A Milano ora c’è un nuovo alleato: ChiamaMartino™, il nuovo servizio di vicinato dedicato a quanti necessitano di un aiuto concreto per sbrigare le faccende domestiche e le commissioni di tutti i giorni.

L’idea di ChiamaMartino™ è semplice quanto attuale: mettere in contatto chi offre piccoli servizi con chi ne ha bisogno, creando rapporti di reciproca utilità e di fiducia che, oltretutto, contribuiscono a moltiplicare le relazioni interpersonali, e in tal modo ad arricchire e vivacizzare la vita di quartiere.

Quante volte capita di aver bisogno di un aiuto veloce, di qualcuno capace ed affidabile che possa risolvere le nostre piccole incombenze quotidiane? Ad esempio una persona che possa fare la spesa, che innaffi le piante quando siamo in vacanza, che porti il cane a passeggio al posto nostro, che faccia la coda alle Poste o all’Anagrafe, che ci accompagni, che faccia piccoli interventi di manutenzione o piccoli interventi di riparazione…

Ora, grazie a ChiamaMartino™, in modo veloce e ad un costo accessibile, il problema può essere risolto. Il servizio, attivo da qualche settimana in tutta la zona 5 a Milano, ma su richiesta in tutto il Comune, si propone come un vero e proprio factotum e rappresenta un’utilissima occasione sia per chi richiede assistenza e/o collaborazione per una vasta serie di servizi, sia per chi vuole rendersi utile nel suo quartiere, guadagnando in base alle proprie competenze e al proprio tempo libero, dando così un valore alle proprie abilità.

“L’idea è nata da una necessità concreta che abbiamo verificato esistere e che spesso non ha soluzione” spiega Federico Sobrero, ideatore di ChiamaMartino™ . “Perché allora non creare un servizio di prossimità, realmente vicino alle persone, facile da contattare anche per quanti non hanno una grande dimestichezza con la tecnologia, che può offrire un aiuto concreto per le proprie incombenze quotidiane? Dalla coda alle Poste ai piccoli interventi di manutenzione e riparazione in casa, sono infatti moltissimi i servizi utili che si possono usufruire rivolgendosi a ChiamaMartino™ e siamo certi che i cittadini milanesi apprezzeranno questo servizio” .



Come funziona?

Accedere a ChiamaMartino™ è semplice: inviando con 24 ore di anticipo la richiesta tramite l’apposito form sul sito internet www.chiamamartino.it (a breve sarà disponibile anche l’ app), oppure telefonicamente chiamando il numero 339.8088481, ci si può mettere in contatto con il centro di assistenza che riceve le richieste ed in tempo reale le smista ai collaboratori che si sono resi disponibili in base alle proprie competenze e al proprio tempo libero.

Il costo del servizio è contenuto – a partire da 8 euro, iva compresa, a prestazione - ed il pagamento avviene tramite PayPal o bonifico bancario.

Il servizio copre attualmente la Zona 5 di Milano ed è attivo in questa fase iniziale 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

“Il servizio al momento copre la zona 5 di Milano, anche se alcuni servizi li svolgiamo in tutta Milano – continua Sobrero – e il nostro obiettivo è di poter espanderci a breve in altre zone della città fino ad arrivare a coprire l’intero territorio cittadino. Ci rivolgiamo non solo ai privati cittadini ma anche alle aziende e per il futuro stiamo pensando anche ad abbonamenti da poter sottoscrivere sia online che offline in modalità prepagata che offriranno una scontistica a quanti vi aderiranno”.

I “Martino” che si rendono disponibili per svolgere i diversi servizi, sono tutti assicurati contro gli infortuni e RC. Un’ulteriore garanzia per loro e per quanti si rivolgeranno a ChiamaMartino™ per richiedere un servizio.

L’attività di raccolta delle richieste sarà implementata, in una seconda fase, anche dalla presenza sul territorio di un Ape Car, un vero e proprio “Portiere di quartiere”: un’unità mobile che avrà lo scopo di promuovere le iniziative offerte, distribuire informazioni, raccogliere richieste di servizi e divenire l'interfaccia fisica del multiservizio.

Chi siamo

Federico Sobrero, Laurea in Economia e Commercio, esperienze in pubblicità, comunicazione e relazioni pubbliche. Competenze nel campo della creatività strategica con esperienze professionali in Italia e all’estero.

Davide Scurria, consulente Informatico, Web/Mobile Developer, Creative and SEO Strategist. Esperto del mondo delle startup e della gestione del processo produttivo di nuovi servizi, dall’idea sino alla messa in produzione.

Per ulteriori informazioni sull’attività di ChiamaMartino™, visitate il sito www.chiamamartino.it oppure contattate per email info@chiamamartino.it o telefonicamente il n° 339.8088481