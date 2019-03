Cinisello, Tari verso un aumento. Ghilardi: "Migliorare qualità della vita"

Il sindaco leghista di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi alle prese con il suo primo bilancio. Segnato, come racconta il quotidiano Il Giorno, da un aumento della Tari, la tassa rifiutiIl cui costo passa da 9 milioni a 9,5 milioni complesssivi, sulla scia dell'approvazione da parte del consiglio del piano finanziario 2019 di Nord Milano Ambiente. Secondo dati diffusi da Pd, per le abitazioni private potrebbero esserci aumenti fino al 12,5%, con al contrario una riduzione del 2,5% per uffici, industrie e centri commerciali.

"È stato approvato un Piano finanziario che mette le mani dentro le tasche dei cittadini senza che gli amministratori se ne siano accorti – commenta il consigliere comunale Pd Luca Ghezzi –. Parlano di aumento del personale per migliorare il servizio ma in realtà anche la percentuale di raccolta differenziata resta ben al di sotto del 60%. Aumentano senza motivo i costi della campagna informativa, della guardiania alla piattaforma ecologica, servizi già da noi predisposti con costi inferiori".

Ma Ghilardi sottolinea invece che il Piano pone tra le priorità l’impegno di incrementare la quantità e la qualità degli interventi di spazzamento meccanizzato e manuale con l’assunzione di 16 nuovi operatori; e l’acquisto di nuovi mezzi: "Lo slogan 'Più decoro e meno degrado', come possiamo vedere, si concretizza in un’articolata serie di azioni che condurranno, nel corso di questa legislatura, al miglioramento della qualità della vita a Cinisello".