Cinisello, usciere picchiato selvaggiamente in Municipio

Usciere del municipio di Cinisello Balsamo aggredito da un utente dei servizi sociali del Comune: è accaduto nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 41 anni si è presentato per un appuntamento con l'assistente sociale per parlare della sua situazione, legata alla perdita della casa. Ma l'uomo è giunto quando l'operatrice aveva già terminato il proprio turno ed è stato solo possibile parlare telefonicamente per fissare un nuovo appuntamento. Tuttavia il 41enne a quel punto ha perso il controllo esplodendo contro l'usciere 52enne, aggredendolo con una serie di pugni in faccia. Scosso anche il sindaco Giacomo Ghilardi, che ha commententato con il quotidiano Il Giorno: "C'era sangue dappertutto. Sono sotto choc e preoccupato. La mia attenzione in questo momento va al nostro dipendente al quale auguro una pronta guarigione e più in generale al personale del Comune. Nei prossimi giorni verificheremo le condizioni di sicurezza dei settori più esposti a questo rischio. Per quanto riguarda l’aggressore, confido che venga punito in modo esemplare". Il 41enne, fermato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni.