M5 sino in Brianza, stop ai fondi dal Governo: doccia fredda nel Nord Milano

I Comuni del Nord Milano reagiscono alla notizia del no della Camera ai 900 milioni di euro per il prolungamento della M5 in direzione Monza e Brianza. Così il sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi: "Noi andiamo avanti sulla linea dell’incontro andato in scena a Monza, compatti, convinti che si tratti di un’opera fondamentale, non solo per CiniselloBalsamo, non solo per il territorio milanese, ma per tutta la Regione. Ho letto dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il quale dice che i fondi ci sono e che l’emendamento alla Camera era sbagliato". La discussione alla Camera ricomincerà lunedì.