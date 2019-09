'Nidi gratis' con Blockchain, Regione avvia sperimentazione a Cinisello

Milano - Si e' aperta ufficialmente la sperimentazione della Regione Lombardia per l'utilizzo della tecnologia blockchain in chiave anti-burocrazia sulla misura 'Nidi Gratis', che permette l'azzeramento della retta del nido, nel Comune pilota di Cinisello Balsamo.

"Nel solo primo giorno di apertura del bando - ha commentato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala - sono state presentate 27 pratiche di adesione in blockchain nei primi 5 minuti dall'apertura, 39 nel primo quarto d'ora e 60 nella prima ora. Il tempo medio di presentazione della domanda e' stato inferiore agli 8 minuti. Si tratta di un successo senza precedenti che ci fa capire che questa e' la strada giusta verso la semplificazione". Il 50% delle famiglie di Cinisello potenzialmente ammissibili alla misura Nidi Gratis ha quindi gia' presentato la domanda nell'arco delle prime ore di apertura del bando. Il tempo medio di presentazione di una nuova domanda e' stato di 7 minuti e 40 secondi. Il 90% dei requisiti sono stati verificati automaticamente dal sistema e gia' inseriti su Blockchain. I tempi di istruttoria residua per gli aderenti alla sperimentazione e' ridotto significativamente e non richiedera' per nessuno un passaggio di verifica da parte del Comune.

"Il piano - ha aggiunto il vicepresidente Sala - era si ridurre i passaggi amministrativi del 70%, li abbiamo ridotti addirittura del 90%. Tutte le famiglie intervistate si dichiarano altamente soddisfatte dello strumento sviluppato e del supporto messo in atto da Regione Lombardia. Il 100% delle famiglie che ha chiesto assistenza ha ricevuto supporto immediato". Questa vera e propria rivoluzione permettera' di snellire la burocrazia e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre i tempi e i documenti che i cittadini devono produrre nel rispetto della privacy.

"Anche quest'anno - ha aggiunto l'assessore Silvia Piani - la misura 'Nidi gratis' sta raccogliendo particolare interesse, con circa 600 comuni che hanno gia' aderito. Sono particolarmente soddisfatta della sperimentazione attivata a Cinisello, consapevole dell'importanza di semplificare le procedure a carico delle famiglie e snellire gli adempimenti burocratici". La soluzione messa a punto da Regione vede come interfaccia con i cittadini una app - disponibile sia per mobile, sia in versione desktop - grazie a cui verificare, attraverso una piattaforma sicura per lo scambio di informazioni, il possesso di tutti i requisiti per l'azzeramento della retta del nido. Tra questi Isee, occupazione dei genitori, residenza, iscrizione al nido e retta pagata (sono escluse dalla misura le famiglie in fascia massima). La verifica in automatico e' prevista dunque tramite Blockchain, la 'catena di blocchi' grazie alla quale una serie di dati possono essere condivisi e certificati tra soggetti diversi - come ad esempio Comune e Inps - in tutta sicurezza, senza centralizzare i sistemi informativi e senza incidere sulla privacy del cittadino. "Sono soddisfatto, il nostro Comune ha dimostrato di essere all'altezza della sfida. La risposta delle famiglie alla sperimentazione avviata e' stata decisamente positiva, hanno saputo cogliere le opportunita' offerte da questa nuova tecnologia e apprezzarne i vantaggi. Nuovi traguardi ci attendono anche per altri servizi" ha commentato il sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi.