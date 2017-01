Cisl, tessere fantasma. Caos sui sindacati. Scandalo Cisl e Cgil, incredibile!

Cisl, tessere fantasma nel pubblico impiego. Cisl nella bufera dopo la Cgil. Cisl, ora tocca alla Cisl. Non si sono spente le luci sulla Cgil che chiede il referendum per l’abolizione dei voucher e si scopre che ne ha usufruito per ben 750 mila euro che esplode lo scandalo delle tessere fantasma nella federazione del pubblico impiego della Cisl che ha portato al commissariamento della seconda federazione di categoria, per numero di iscritti, della confederazione di via Po.

Il comitato della confederazione guidata da Anna Maria Furlan ha azzerato tutti gli organismi interni di categoria sostituendo il segretario generale della CISL-FP Giovanni Faverin con un commissario nella persona del segretario confederale Maurizio Petriccioli. La notizia è rimbalzata questa notte dalle agenzie di stampa e ripresa anche dal Messaggero e dal Fatto Quotidiano che danno notizia della divisione che si è creata all’interno delle strutture confederali tra chi è favorevole al commissariamento di Faverin e chi, invece, ne difende l’operato. I fatti sembrerebbero dimostrare come a fronte di 303 mila iscritti dichiarati circa 70 mila tessere risultino “farlocche” e quindi inesistenti.

Il provvedimento di commissariare la federazione del pubblico impiego, si legge in una nota della segreteria confederale, si è reso necessario a seguito di “violazione delle norme di tesseramento e contributive definite dallo statuto”. Sempre secondo la nota confederale da verifiche effettuate nei mesi scorsi presso tutte le strutture territoriali e centrali della federazione su 70 sedi solo 7 risulterebbero in regola con le norme sul tesseramento. Ovviamento Faverin nega tutto e contesta il provvedimento. La decisione del parlamentino della Cisl di commissariare Faverin è stata approvata con 44 voti a favore contro 16 contrari e rappresenta quindi una spaccatura interna di notevoli proporzioni atteso che i voti contrari sembrerebbero essere quelli dei rappresentanti di importanti categorie come metalmeccanici, scuola, trasporti e poste oltre che di strutture territoriali come la Sicilia, il Friuli, il Molise e l’Abruzzo. Anche nella segreteria confederale la partita si è chiusa con cinque favorevoli al commissariamento e tre contrari.

Insomma la ricerca della trasparenza finisce per spaccare la confederazione e non sappiamo quali conseguenze questa frattura potrà avere anche in vista del congresso confederale che si terrà a Roma nel prossimo mese di giugno. Senza entrare, per ora, nel merito della singola vicenda non si può non rilevare come la crisi delle organizzazioni sindacali dalla Cisl alla Cgil o dalla Uil all’Ugl sia un fatto trasversale che ormai fa perdere di credibilità all’Istituzione sindacale e non si vede all’orizzonte nessuna correzione se non parziale e tutta interna alle confederazioni per dare trasparenza sia all’utilizzo dei contributi dei lavoratori che al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Eppure basterebbe applicare l’articolo 39 della nostra Carta Costituzionale che recita testualmente: “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.” Ma questo significherebbe rendere “troppo” trasparente quanto avviene nelle sacre stanze delle confederazioni e forse rimetterebbe in discussione il grado di rappresentatività reale delle singole sigle che forse non sono poi così rappresentative come vogliono far credere.