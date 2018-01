Citroen al cinema “Benedetta Follia” di Carlo Verdone

Le signorine Citroën C3 e Mehari debuttano al cinema, al fianco di “mostri” sacri della commedia all'italiana. La fresca Citroën C3 e la gloriosa Citroën Mehari accompagnano i protagonisti di “Benedetta Follia”, l'ultimo lavoro firmato da Carlo Verdone, che debutta sul grande schermo l’11 gennaio 2018.

Questa la trama del film, una commedia che si inscrive nel solco delle più amate e divertenti commedie di Verdone con un tema molto attuale visto che il protagonista è un uomo appena separato che scopre il mondo delle app per incontri. Guglielmo (Carlo Verdone), uomo di specchiata virtù, di profonda fede cristiana e marito fedele, è proprietario di un negozio di articoli religiosi e alta moda per vescovi e cardinali. Una vita tranquilla, la sua, fino a quando Lidia (Lucrezia Lante della Rovere), devota consorte per 25 anni, decide di lasciarlo proprio nel giorno del loro anniversario, stravolgendo il suo mondo e tutte le sue certezze. Ma ecco che nel negozio arriva un’imprevedibile candidata commessa, Luna (Ilenia Pastorelli), una ragazza sfacciatissima ed esuberante, poco adatta a lavorare in un negozio di arredi sacri. Da quel giorno per Guglielmo niente sarà più come prima! Il film è scritto da Carlo Verdone con Nicola Guaglianone e Menotti e prodotto dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis.

Il debutto nei cinema di “Benedetta Follia” è preceduto da alcune proiezioni in anteprima in alcune città italiane, con la presenza di Carlo Verdone ed Ilenia Pastorelli: a Napoli il 3 gennaio; a Palermo il 4 gennaio; a Milano l’8 gennaio ed infine a Roma il 10 gennaio.Alla tappa romana, al fianco dell’intero staff degli attori protagonisti, gli spettatori saranno accolti da una Citroën C3 Aircross, il SUV compatto versatile e moderno, appena lanciato sul mercato.

A partire dall'8 gennaio, Citroën lancerà, poi, il concorso “CITROËN TI PORTA AL CINEMA” con cui sarà possibile vincere 2 biglietti per assistere alla proiezione di “Benedetta Follia”. Per partecipare al concorso e scoprire istantaneamente se ha vinto, il Cliente dovrà semplicemente recarsi dalla Concessionaria Citroën più vicina ed inserire i dati richiesti nell’apposito sito.