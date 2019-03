Clima: manifestazioni studenti in tutto il mondo. Greta "Adulti agite"

Clima: manifestazioni studenti in tutto il mondo, nel nome di Greta

Clima, manifestazioni in tutto il mondo oggi per sensibilizzare gli adulti sul tema, ben 123 i Paesi coinvolti. Trainati da Greta Thunberg, l'attivista svedese sedicenne proposta per il Premio Nobel per la Pace, all'appuntamento di oggi hanno finora aderito movimenti di studenti in 106 Paesi diversi, con manifestazioni previste in 1693 città ai quattro angoli del pianeta.

Da settimane il nuovo movimento "FridaysForFuture" degli studenti, trainato da Greta e da altri giovani leader ambientalisti chiede a gran voce ai governi dei rispettivi Paesi politiche più incisive contro il riscaldamento globale, in particolare per ridurre le emissioni di anidride carbonica, tra i principali gas serra. Lo sciopero salva-pianeta si preannuncia come un evento record: all'ultimo appello lanciato da Greta su Twitter quattro giorni fa ("Il 15 marzo lo sciopero nelle scuole continua. Abbiamo bisogno di tutti. Passa parola!"), stanno rispondendo sempre più movimenti e associazioni.

Nelle ultime settimane gli studenti di 117 paesi hanno manifestato in 2052 luoghi diversi. E per l'appuntamento di oggi numeri sono davvero impressionanti. L'Italia, con 235 raduni organizzati, è il Paese più attivo, prima di Francia (216), Germania (199), Stati Uniti (168), Svezia (129) e Gran Bretagna (111). In Europa la manifestazione del 15 marzo coinvolgerà gli studenti anche in Spagna (65), Portogallo (36), Belgio (31), Irlanda (31) e Finlandia (26).