La Specola vaticana ricorda il monsignore che scoprì il big bang

Roma, (askanews) - Monsignore fervente e cosmologo eccellente. La Specola vaticana, l'osservatorio astronomico del Vaticano, ricorda in un convegno scientifico che si svolge a Castel Gandolfo dal 9 al 12 maggio Georges Lemaitre (1894-1966), lo scienziato che per primo scoprì il "big bang". "E' stato lui che ha avuto la prima idea del big bang", spiega il gesuita Gabriele Gionti, cosmologo della Specola, "è stato contrastato per questo e vicino alla morte, nel 1965, con la scoperta della radiazione di fondo del cosmo si è dimostrato che lui aveva ragione e che il modello stazionario dell'universo, teoria controcorrente proposta da Fred Hoyle, non era giusta".