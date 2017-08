La sanità a Milano, eccellenza europea. Convegno Rotary - 15 maggio in Regione

Una metropoli internazionale, con un punto di forza nei suoi musei e nelle sue università, Milano è anche una capitale della salute: negli ultimi anni è cresciuta enormemente l’offerta sanitaria e la presenza della ricerca medico-scientifica in città, fino a rendere necessaria una riflessione sulle sinergie necessarie e possibili perché questa crescita impetuosa si traduca veramente in un servizio pubblico accessibile a tutti e di altissima qualità.

MILANO, IDENTITA' E FUTURO

Proseguendo il percorso di “Milano, Identità e Futuro”, la rassegna del Distretto Rotary 2041, il 15 maggio si terrà nell’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia a Milano, il convegno “La sanità a Milano: una eccellenza europea” con inizio alle ore 18. Si tratta dell’ultimo appuntamento della rassegna, dopo quelli dedicati all’internazionalizzazione, alla cultura e all’università, e vedrà la partecipazione del governatore della Lombardia Roberto Maroni, che firmerà in quest’occasione un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e distretti Rotary 2041,2042 e 2050, che coprono l'area lombarda "per realizzare insieme diversi progetti che permettano di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi" come spiega Pier Marco Romagnoli, governatore del distretto 2041.

IL CONVEGNO SULLA SANITA'

Il convegno sulla sanità – ad ingresso libero – sarà aperto da Roberto Weinstein, Direttore del Dipartimento Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, della Università degli Studi di Milano. “L'assistenza sanitaria pubblica a Milano” sarà analizzata da Gianvincenzo Zuccotti, Prorettore della Facoltà di Medicina della Università degli Studi di Milano. “La ricerca scientifica negli IRCCS milanesi” sarà il tema dell’intervento di Giovanni Apolone, Direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori; “il ruolo della Fondazione Ca’ Granda Policlinico” sarà presentato da Marco Giachetti, Presidente della Fondazione Ca’ Granda Policlinico; “insegnare medicina in un ateneo privato” sarà oggetto dell’intervento di Marco Montorsi, Rettore di Humanitas University; “la ricerca farmacologica e longevità” sarà al centro dell’intervento di Giorgio Racagni, Direttore del Dipartimento Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano; “la sanità non profit a Milano” sarà analizzata da Mario Colombo, direttore generale dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano; “la sanità privata a Milano” sarà analizzata da Nicola Bedin, Amministratore delegato del Gruppo Ospedaliero San Donato; infine di “Niguarda: il grande Ospedale Metropolitano” parlerà Loredana Luzzi, Direttore Socio-sanitario dell’Ospedale Niguarda.