A Castel Romano Outlet 40 scatti di Barillari: La mia Dolce Vita

Roma, 7 giu. (askanews) - Quaranta scatti, dietro i quali si celano altrettante storie. Per ricordare gli anni della "dolce vita romana". Gli anni ruggenti di Rino Barillari, il "King dei paparazzi". McArthurGlen promuove a Castel Romano Designer Outlet, alle porte di Roma Sud, la mostra fotografica "Rino Barillari - 40 scatti della mia Dolce Vita", fino al 31 agosto.Era l'epoca dei tubini, tempi glamour, della Hollywood sul Tevere, di Audrey Hepburn, Grace Kelly e di dive del cinema come Sophia Loren, Monica Vitti, Anna Magnani. In quegli anni Barillari ha saputo cogliere l'essenza della Dolce Vita: scatti rubati, forse, ma intramontabili. Foto in bianco e nero che immortalano la magia di star americane come Frank Sinatra, dive nostrane, protagonisti del varietà come Raffaella Carrà.Il maestro Barillari: "Le cose belle devono vederle tutti. Se ho questo materiale e lo tengo chiuso a casa...falliment, è importante che la gente che viene qua, guarda, osserva e commenta. E arriva qua e dice 'O my God'". "Ogni foto ha una storia. Ho in archivio oltre 3 milioni di negativi, non me l'aspettavo arrivare a questa età e cercare questo materiale. Quello che ho, è un patrimonio di tutti, della città. Sono dei momenti importanti dell'Italia, degli anni Sessanta, del terrorismo, della terza repubblica. Insomma, è la storia, la storia di questo Paese. "C'è emozione perché è facile vedere una foto.. quella serata è stata tragica, alla Bussola, con Aznavur e Rodriguez, al termine della serata io con un mio collega abbiamo avuto un incidente: lui è morto, io mi sono salvato. Chi rischia ha le belle foto".McArthurGlen ha scelto di ospitare quelle meravigliose icone a Castel Romano. Come spiega Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet:"Vogliamo rendere omaggio e festeggiare i 60 anni della dolce vita con 40 scatti iconici di questo periodo che ha fatto sognare non solo l'Italia ma il mondo intero.Per riallacciare lo spirito di quegli anni alla moda e al fashion che ancora oggi ispirano gli stilisti".Ad accompagnare le immagini i testi di Antonella Piperno, giornalista e scrittrice, che racconta aneddoti e curiosità: "Ho scoperto delle risse in cui è stato coinvolto Rino. C'è una foto che ritrae Frank Sinatra..... è stato come immergersi in un grande film".Madrina dell'evento, Sandra Milo: "Rino ha raccontato gran parte della vita romana, culturale, sociale, politica, ed è bellissima l'idea di riproporre questa mostra anche per incoraggiare chi ha in mano il destino della città per fare cose straordinarie. Una luce, un esempio nel mondo".